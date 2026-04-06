В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФоруме» 7 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Мемфис — Кливленд с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» проводит концовку сезона в регулярном чемпионате, расположившись на 11-м месте Западной конференции, «гризли» одержали 25 побед и потерпели 53 поражения.

Последние матчи: «Гризли» продолжают проигрывать, в последней игре команда из Теннесси уступила «Милуоки» (115:131).

Не сыграют: В лазарете «гризли» шесть баскетболистов: из строя выбыли Санти Альдама (травма колена), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (травма пальца), Брэндон Кларк (травма икры), Седрик Коуард (травма колена), Зак Иди (травма лодыжки) и Джа Морант (травма локтя).

Состояние команды: «Мемфис» проиграл в четырёх матчах подряд, уступив не только «Милуоки», но и «Финиксу» (105:131), «Нью-Йорку» (119:130) и «Торонто» (96:128).

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 4-е место в Восточной конференции, одержав 49 побед и потерпев 29 поражений. Отметим, что баскетболисты обеспечили досрочный выход в плей-офф турнира.

Последние матчи: Баскетболисты из Огайо на домашней арене переиграли аутсайдера Востока — «Индиану» (117:108). Результативной игрой отметился Донован Митчелл. Защитник «Кливленда» набрал 38 очков, сделал 6 подборов и отдал 6 передач.

Не сыграют: В составе «Кливленда» из-за травмы лодыжки не сыграет Дин Уэйд. В лазарете «кавалеристов» также Джарретт Аллен (травма колена), Сэм Меррилл (травма подколенного сухожилия), Эван Мобли (травма икры).

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Кливленд» переиграл «Юту» (122:113), «Майами» (149:128), «Голден Стэйт» (118:111), а также проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:127).

В этом сезоне «Кливленд» одержал победу над «Мемфисом» (108:100)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.12. На победу «Мемфиса» — 6.25.

ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Мемфис» испытывает большие проблемы с составом, «Кливленд» значительно превосходит соперника по уровню. Не исключаем, что «кавалеристы» снова смогут обыграть «гризли», как это было в самом начале сезона.

Ставка: Фора «Кливленда» (-13.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В первом круге «Мемфис» и «Кливленд» набрали на двоих 208 очков, есть вероятность, что команды снова сыграют по низам.

Ставка: ТМ 235.5 с коэффициентом 2.03.