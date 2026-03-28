В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 29 марта. Начало встречи — в 00:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Миннесота — Детройт с коэффициентом для ставки за 2.50.

Турнирная таблица: «Миннесота» в Западной конференции занимает 5-е место, одержав 45 побед и потерпев 28 поражений.

Последние матчи: «Лесные волки» на домашней арене переиграли «Хьюстон» (110:108 ОТ).  Основное время матча завершилось вничью со счётом 95:95.  Вклад в победу команды внёс Джейден Макдэниелс, форвард набрал 25 очков.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды находится Энтони Эдвардс, из строя команды также выбыл Джейден Макдэниелс.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Тимбервулвз» переиграл «Бостон» (102:92), «Юту» (147:111) и «Финикс» (116:104), но уступил в матче против «Портленда» (104:108).

Турнирная таблица: «Детройт» в Восточной конференции занимает 1-е место при 53 победах и 20 поражениях.

Последние матчи: Баскетболисты из Мичигана на домашней арене переиграли «Нью-Орлеан» (129:108).  Результативной игрой отметился Джаден Дюрен, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

Не сыграют: Ключевой игрок «Детройта» Кейд Каннингем пропустит игру из-за болезни.  С травмами команде не помогут Данкан Робинсон и Айзея Стюарт.

Состояние команды: До поединка с луизианцами «Детройт» переиграл «Вашингтон» (117:95), «Голден Стэйт» (115:101) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:110) и уступил «Атланте» (129:130 ОТ).

Коэффициенты букмекеров: На победу «Миннесоты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.77.  На победу «Детройта» — 2.05.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Без ключевого игрока Энтони Эдвардса «Миннесоте» будет крайне тяжело в предстоящем матче.  Лидер Востока «Детройт» может воспользоваться ослабленным составом «лесных волков».  Остановим наш выбор на победе гостей.

Ставка: Фора «Детройта» (-2.5) с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом  1.87.