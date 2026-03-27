прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 28 марта. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Торонто — Нью-Орлеан с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» занимает 6-е место в Восточной конференции, одержав 40 побед и потерпев 32 поражения.

Последние матчи: Канадский коллектив в гостевом поединке против «Лос-Анджелес Клипперс» потерпел поражение со счетом 94:119.

Не сыграют: Под вопросом участие Иммануэля Квикли, защитник «Рэпторс» получил травму ноги в матче против «Финикса» и уже пропустил игры с «Ютой» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Состояние команды: «Торонто» в последних матчах одержал победы над «Ютой» (143:127), «Чикаго» (139:109) и проиграл «Финиксу» (98:120), «Денверу» (115:121).

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» занимает 11-е место в Западной конференции, одержав 25 побед и потерпев 49 поражений.

Последние матчи: «Нью-Орлеан» потерял все шансы на выход в плей-ин НБА, проиграв на выезде «Детройту» (108:129).

Не сыграют: Травму лодыжки в составе «Нью-Орлеана» получил Трэй Мерфи, форвард уже пропустил матч против «Детройта».

Состояние команды: Баскетболисты из Луизианы потерпели поражение в третьем матче подряд, уступив не только «Детройту», но и «Нью-Йорку» (116:121), «Кливленду» (106:111).

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» в Западной конференции занимает 11-е место

«Торонто» в Восточной конференции занимает 6-е место

В этом сезоне «Нью-Орлеан» переиграл «Торонто» (122:111)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Торонто» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. На победу «Нью-Орлеана» — 3.75.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: У «Торонто» есть все шансы взять реванш у соперника за поражение в первом круге, так как баскетболисты «Нью-Орлеана» уже не мотивированы, пеликаны выше 11-го места не поднимутся и не окажутся в плей-ин.

Ставка: Фора «Торонто» (-8.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.87.