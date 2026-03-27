В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 28 марта. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Бруклин с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 3-е место в Западной конференции при 47 победах и 26 поражениях.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «озёрники» переиграли «Индиану» (137:130). Ключевую роль в победе команды сыграл Лука Дончич, который набрал 43 очка.

Не сыграют: В поединке против «Бруклина» не сыграет травмированный Маркус Смарт.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Лейкерс» переиграли «Орландо» (105:104), «Майами» (134:126), «Хьюстон» (124:116). Также баскетболисты из Лос-Анджелеса проиграли «Детройту» (110:113).

«Бруклин»

Турнирная таблица: «Бруклин» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 17 побед и потерпев 56 поражений.

Последние матчи: Нью-йоркцы продолжают проигрывать своим соперникам, в этот раз «сети» уступили в игре против «Голден Стэйт» (106:109).

Не сыграют: Нью-йоркцы не смогут рассчитывать на травмированных игроков Егора Дёмина, Майкла Портера-младшего, Дэйрона Шарпа.

Состояние команды: «Бруклин» потерпел поражение в девятом матче подряд, проиграв также «Сакраменто» (122:126), «Нью-Йорку» (92:93), «Оклахоме» (92:121), «Портленду» (99:134, 95:114), «Филадельфии» (97:104), «Атланте» (97:108), «Детройту» (100:138).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Бруклином» (125:109)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.08. На победу «Бруклина» — 7.90.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит поединка, у третьей команды Западной конференции не должно быть проблем в игре против «Бруклина». В этом сезоне «озёрники» уже побеждали нью-йоркцев с разницей +16 очков.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-16.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В предыдущей игре «озёрники» и «сети» забросили друг другу 234 очка.

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 2.30.