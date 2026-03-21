прогноз на матч НБА

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 22 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Хьюстон — Майами с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» занимает 4-е место в Западной конференции, в 69 матчах регулярного чемпионата техасцы одержали 42 победы и потерпели 27 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты Имея Удоки одержали домашнюю победу в матче против «Атланты» (117:95). Ключевую роль в победе команды сыграл Кевин Дюрант, который набрал 25 очков, совершил 3 подбора и отдал 6 передач.

Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» находятся Фред Ванвлит (травма колена) и Стивен Адамс (травма лодыжки).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Хьюстон» одержал победу над «Нью-Орлеаном» (107:105) и проиграл «Денверу» (93:129). Также «Рокетс» уступил в двух встречах «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:124, 92:100).

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» занимает 7-е место в Восточной конференции при 38 победах и 32 поражениях.

Последние матчи: «Хитовцы» в рамках минувшего тура потерпели поражение в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:134).

Не сыграют: Предстоящую встречу против «Хьюстона» пропустит травмированный Эндрю Уиггинс.

Состояние команды: Баскетболисты из Флориды проиграли в трёх матчах подряд. Помимо встречи с «Лейкерс» «хитовцы» уступили в играх против «Шарлотт» (106:136), «Орландо» (117:121).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Майами» переиграл «Хьюстон» (115:105)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. На победу «Майами» — 2.12.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Майами» проиграл в трёх матчах подряд, «Хьюстону» — удалось прервать проигрышную серию игр. Команды находятся в равных условиях, хозяева, конечно, не являются фаворитами встречи, но вполне могут составить серьезную конкуренцию сопернику. «Майами» может навязать борьбу и удержать небольшую фору.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Хьюстон» — «Майами» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Фора «Майами» (+2.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Хьюстон» — «Майами» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.87.