В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 22 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Хьюстон — Майами с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Хьюстон»
Турнирная таблица: «Хьюстон» занимает 4-е место в Западной конференции, в 69 матчах регулярного чемпионата техасцы одержали 42 победы и потерпели 27 поражений.
Последние матчи: Баскетболисты Имея Удоки одержали домашнюю победу в матче против «Атланты» (117:95). Ключевую роль в победе команды сыграл Кевин Дюрант, который набрал 25 очков, совершил 3 подбора и отдал 6 передач.
Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» находятся Фред Ванвлит (травма колена) и Стивен Адамс (травма лодыжки).
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Хьюстон» одержал победу над «Нью-Орлеаном» (107:105) и проиграл «Денверу» (93:129). Также «Рокетс» уступил в двух встречах «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:124, 92:100).
«Майами»
Турнирная таблица: «Майами» занимает 7-е место в Восточной конференции при 38 победах и 32 поражениях.
Последние матчи: «Хитовцы» в рамках минувшего тура потерпели поражение в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:134).
Не сыграют: Предстоящую встречу против «Хьюстона» пропустит травмированный Эндрю Уиггинс.
Состояние команды: Баскетболисты из Флориды проиграли в трёх матчах подряд. Помимо встречи с «Лейкерс» «хитовцы» уступили в играх против «Шарлотт» (106:136), «Орландо» (117:121).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Майами» переиграл «Хьюстон» (115:105)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. На победу «Майами» — 2.12.
ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Майами» проиграл в трёх матчах подряд, «Хьюстону» — удалось прервать проигрышную серию игр. Команды находятся в равных условиях, хозяева, конечно, не являются фаворитами встречи, но вполне могут составить серьезную конкуренцию сопернику. «Майами» может навязать борьбу и удержать небольшую фору.
Ставка: Фора «Майами» (+2.5) с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.87.