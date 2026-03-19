прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 20 марта. Начало встречи — в 05:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сакраменто — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Сакраменто»

Турнирная таблица: «Сакраменто» лишился всех шансов на выход в плей-ин ассоциации. Калифорнийцы занимают 15-е место в Западной конференции, одержав 18 побед и потерпев 52 поражения.

Последние матчи: «Короли» на своей арене проиграли одному из лидеров Западной конференции — «Сан-Антонио» (104:132)

Не сыграют: В лазарете калифорнийского клуба находятся Киган Мюррэй, Домантас Сабонис, Деандре Хантер и Зак Лавин.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Сакраменто», которая состояла из двух матчей, ранее калифорнийцы выиграли у «Юты» (116:111) и «Лос-Анджелес Клипперс» (118:109).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфию» от зоны плей-офф отделяет всего одна победа. «76-е» в 69 матчах регулярного чемпионата одержали 37 побед и потерпели 32 поражения. На данный момент «Сиксерс» занимает 9-е место в Восточной конференции.

Последние матчи: «Сиксерс» на выезде уступил «Денверу» со счётом 96:124.

Не сыграют: С травмой ребра на больничной койке находится Джоэл Эмбиид, из-за дисквалификации матч пропустит Пол Джордж.

Состояние команды: До встречи с «Денвером» баскетболисты «Филадельфии» одержали победы в матчах против «Портленда» (109:103) и «Бруклина» (104:97).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Филадельфия» одержала победу над «Сакраменто» (113:111)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Филадельфии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Сакраменто» — 2.12.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В этом сезоне «Филадельфия» уже обыгрывала «Сакраменто», так что подход к сопернику «76-е» знают. Наш выбор — команда «Сиксерс» снова переиграет «королей» из

Калифорнии.

Ставка: Фора «Филадельфии» (-4.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В первом круге «Сакраменто» и «Филадельфии» набрали 224 очка.

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.90.