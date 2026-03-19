В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 20 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Чикаго — Кливленд с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Чикаго»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Чикаго» занимает 12-е место, одержав 28 побед и потерпев 41 поражение.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Чикаго» потерпел фиаско в матче против «Кливленда» (109:139).
Не сыграют: Зак Коллинс выбыл из строя команды из-за травмы пальца, у Тре Джонса врачи диагностировали мышечную травму.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Чикаго» одержал победы над «Мемфисом» (132:107) и «Голден Стэйт» (130:124), но проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (108:119) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (130:142).
«Кливленд»
Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 4-е место в Восточной конференции, одержав 42 победы и потерпев 27 поражений.
Последние матчи: «Кавальерс» в гостях одержал победу в матче против «Милуоки» (123:116). Ключевую роль в победе «Кливленда» сыграл Эван Мобли, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов.
Не сыграют: В составе «Кливленда» травмированы Макс Струс, Тайриз Проктор, Джарретт Аллен, Сэм Меррилл.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Кливленд» одержал победы над «Филадельфией» (115:101), «Далласом» (138:105) и проиграл «Орландо» (122:128), «Далласу» (120:130).
Статистика для ставок
- «Кливленд» начал сезон с победы над «Чикаго» (128:122)
- Затем «Чикаго» одержал две победы над «Кливлендом» (136:125, 127:111)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Чикаго» — 5.95.
ТБ 240.5 и ТМ 240.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Кливленд» в среднем за матч забрасывает 125 очков, ожидаем от баскетболистов из Огайо очередной победы в предстоящей встрече.
Ставка: Индивидуальный тотал «Кливленда» больше 115.5 с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 240.5 с коэффициентом 1.87.