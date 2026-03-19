прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 20 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Чикаго — Кливленд с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Чикаго»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Чикаго» занимает 12-е место, одержав 28 побед и потерпев 41 поражение.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Чикаго» потерпел фиаско в матче против «Кливленда» (109:139).

Не сыграют: Зак Коллинс выбыл из строя команды из-за травмы пальца, у Тре Джонса врачи диагностировали мышечную травму.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Чикаго» одержал победы над «Мемфисом» (132:107) и «Голден Стэйт» (130:124), но проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (108:119) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (130:142).

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» занимает 4-е место в Восточной конференции, одержав 42 победы и потерпев 27 поражений.

Последние матчи: «Кавальерс» в гостях одержал победу в матче против «Милуоки» (123:116). Ключевую роль в победе «Кливленда» сыграл Эван Мобли, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов.

Не сыграют: В составе «Кливленда» травмированы Макс Струс, Тайриз Проктор, Джарретт Аллен, Сэм Меррилл.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Кливленд» одержал победы над «Филадельфией» (115:101), «Далласом» (138:105) и проиграл «Орландо» (122:128), «Далласу» (120:130).

«Кливленд» начал сезон с победы над «Чикаго» (128:122)

Затем «Чикаго» одержал две победы над «Кливлендом» (136:125, 127:111)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Чикаго» — 5.95.

ТБ 240.5 и ТМ 240.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Кливленд» в среднем за матч забрасывает 125 очков, ожидаем от баскетболистов из Огайо очередной победы в предстоящей встрече.

Ставка: Индивидуальный тотал «Кливленда» больше 115.5 с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 240.5 с коэффициентом 1.87.