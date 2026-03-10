В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 11 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Бостон с коэффициентом для ставки за 2.35.
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: Техасцы занимают 2-е место в Западной конференции, одержав 47 побед и потерпев 17 поражений. От лидера «Оклахомы» баскетболисты «Сан-Антонио» отстают на три победы.
Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «шпоры» нанесли крупное поражение «Хьюстону» (145:120). Вклад в победу «Сан-Антонио» внёс Виктор Вембаньяма, набрав 20 очков.
Не сыграют: Техасцам в предстоящей игре не помогут Харрисон Барнс и Мэйсон Пламли.
Состояние команды: «Спёрс» одержали четвёртую победу подряд, помимо игры с «Хьюстоном», техасский коллектив добился успеха в поединке против «Лос-Анджелес Клипперс» (116:112), «Детройта» (121:106), «Филадельфии» (131:91).
«Бостон»
Турнирная таблица: «Бостон» находится в аналогичной ситуации, как и «Сан-Антонио», только «кельты» занимают 2-е место в Восточной конференции. В 64 матчах регулярного чемпионата «Селтикс» одержали 43 победы и потерпели 21 поражение.
Последние матчи: «Бостон» успешно сыграл на выезде, переиграв «Кливленд» (109:98). Защитник «кельтов» Джейлен Браун сыграл ключевую роль в поединке, набрав 23 очка.
Не сыграют: В игре против «Сан-Антонио» из-за травмы не сыграет Никола Вучевич.
Состояние команды: В последних матчах «Бостон» одержал победу над «Далласом» (120:100), «Милуоки» (108:81), «Филадельфией» (114:98), а также уступил «Шарлотт» (89:118).
Статистика для ставок
- «Сан-Антонио» занимает 2-е место в Западной конференции
- «Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Сан-Антонио» обыграл «Бостон» (100:95)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Бостона» — 2.35.
Ф1 (-3.5) и Ф2 (+3.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: «Сан-Антонио» и «Бостон» в этом сезоне уже встречались, «шпоры» выиграли у «кельтов» с разницей в 5 очков. Оба клуба сейчас на ходу: с одной стороны — набравший ход Вембаньяма, с другой — Тейтум, постепенно набирающий форму. Можно рискнуть и поставить на победу гостей.
Ставка: Победа «Бостона» с коэффициентом 2.35.
Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе бостонских «кельтов».
Ставка: Фора «Бостона» (+3.5) с коэффициентом 1.90.