прогноз на матч НБА, ставка за 2.35

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 11 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Бостон с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: Техасцы занимают 2-е место в Западной конференции, одержав 47 побед и потерпев 17 поражений. От лидера «Оклахомы» баскетболисты «Сан-Антонио» отстают на три победы.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «шпоры» нанесли крупное поражение «Хьюстону» (145:120). Вклад в победу «Сан-Антонио» внёс Виктор Вембаньяма, набрав 20 очков.

Не сыграют: Техасцам в предстоящей игре не помогут Харрисон Барнс и Мэйсон Пламли.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Спёрс» одержали четвёртую победу подряд, помимо игры с «Хьюстоном», техасский коллектив добился успеха в поединке против «Лос-Анджелес Клипперс» (116:112), «Детройта» (121:106), «Филадельфии» (131:91).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» находится в аналогичной ситуации, как и «Сан-Антонио», только «кельты» занимают 2-е место в Восточной конференции. В 64 матчах регулярного чемпионата «Селтикс» одержали 43 победы и потерпели 21 поражение.

Последние матчи: «Бостон» успешно сыграл на выезде, переиграв «Кливленд» (109:98). Защитник «кельтов» Джейлен Браун сыграл ключевую роль в поединке, набрав 23 очка.

Не сыграют: В игре против «Сан-Антонио» из-за травмы не сыграет Никола Вучевич.

Состояние команды: В последних матчах «Бостон» одержал победу над «Далласом» (120:100), «Милуоки» (108:81), «Филадельфией» (114:98), а также уступил «Шарлотт» (89:118).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 2-е место в Западной конференции

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Сан-Антонио» обыграл «Бостон» (100:95)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Бостона» — 2.35.

Ф1 (-3.5) и Ф2 (+3.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Сан-Антонио» и «Бостон» в этом сезоне уже встречались, «шпоры» выиграли у «кельтов» с разницей в 5 очков. Оба клуба сейчас на ходу: с одной стороны — набравший ход Вембаньяма, с другой — Тейтум, постепенно набирающий форму. Можно рискнуть и поставить на победу гостей.

2.35 Победа «Бостона» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Сан-Антонио» — «Бостон» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Бостона» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе бостонских «кельтов».

1.90 Фора «Бостона» (+3.5) Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Сан-Антонио» — «Бостон» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Бостона» (+3.5) с коэффициентом 1.90.