прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 9 марта. Начало встречи — в 01:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Торонто — Даллас с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» занимает 5-е место в Восточной конференции, в 62 матчах канадцы одержали 35 побед и потерпели 27 поражений.

Последние матчи: Канадский коллектив в гостевом поединке против «Миннесоты» потерпел поражение со счетом 107:115.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Торонто» в последних матчах смог одержать победу лишь в матче против «Вашингтона», поражением завершились поединки против «Нью-Йорка» (95:111), «Сан-Антонио» (107:110) и «Оклахомы» (107:116).

«Даллас»

Турнирная таблица: «Даллас» в Западной конференции занимает 12-е место, в 63 матчах регулярного чемпионата техасцы одержали 21 победу и потерпели 42 поражения.

Последние матчи: Техасцы допустили осечку в гостевой игре против «Бостона» (100:120).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «техасских ковбоев» находится Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги.

Состояние команды: Чёрную полосу техасцев составляют матчи против «Орландо» (114:115), «Шарлотт» (90:117), «Оклахомы» (87:100), «Мемфиса» (105:124) и «Сакраменто» (121:130).

Статистика для ставок

«Даллас» в Западной конференции занимает 12-е место

«Торонто» в Восточной конференции занимает 5-е место

В этом сезоне «Даллас» переиграл «Торонто» (139:129)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Торонто» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.23. На победу «Далласа» — 4.15.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Даллас» давно не побеждал в регулярном чемпионате, «Торонто» также не отличается стабильностью. Но учитывая, что в лазарете техасцев находятся лидеры команды, то можно отдать предпочтение канадским баскетболистам.

2.07 Фора «Торонто» (-11.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора «Торонто» (-11.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В прошлой личной встрече баскетболисты «Торонто» и «Далласа» в сумме набрали 268 очков.

2.30 ТБ 233.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 2.30.