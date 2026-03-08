прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 9 марта. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Портленд — Индиана с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Портленд»

Турнирная таблица: «Портленд» расположился на 10-м месте в Западной конференции, в 64 матчах команда одержала 30 побед и потерпела 34 поражений.

Последние матчи: «Речники» потерпели фиаско в гостевом поединке против «Хьюстона» (99:106).

Не сыграют: Защитник Дэмиан Лиллард не сыграет из-за травмы ахиллова сухожилия.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Портленд» одержал победы над «Мемфисом» (122:114), «Чикаго» (121:112), а также проиграл «Атланте» (101:135), «Шарлотт» (93:109).

«Индиана»

Турнирная таблица: «Индиана» занимает 15-е место в Восточной конференции, одержав 15 побед и потерпев 48 поражений.

Последние матчи: «Иноходцы» фактически лишились шансов на выход в плей-ин турнира. В рамках минувшего тура «Пэйсерс» на выезде проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:128).

Не сыграют: из строя команды выбыл лидер Тайриз Хэлибертон с травмой ахиллова сухожилия, а с травмой лодыжки в лазарете клуба из Индианаполиса находится Ивица Зубац.

Состояние команды: «Индиана» проиграла в восьмом матче подряд, включая игры против «Лос-Анджелес Клипперс» (107:130), «Мемфиса» (106:125), «Шарлотт» (109:133), «Филадельфии» (114:135), «Далласа» (130:134), «Вашингтона» (118:131, 105:112).

Статистика для ставок

«Индиана» занимает 15-е место в Восточной конференции

«Портленд» занимает 10-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Портленд» и «Индиана» не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Портленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. На победу «Индианы» — 3.75.

ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: У «Портленда» есть хорошая возможность закрепиться в зоне плей-ин в Западной конференции, впереди игра против аутсайдера Востока, который долгое время не может одержать победу. Ставим на победу «Портленда».

Ставка: Фора «Портленда» (-8.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.90.