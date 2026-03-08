прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 8 марта. Начало встречи — в 22:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Йорк с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает удерживать место в первой шестёрке Западной конференции, на счету «озёрников» — 38 побед и 25 поражений.

Последние матчи: «Лейкерс» на домашней арене нанесли поражение одному из аутсайдеров ассоциации — команде «Индиана» (128:117). Ключевую роль в победе команды сыграл Лука Дончич, который оформил 44 очка, совершил 9 подборов и отдал 5 передач. Также словенский баскетболист стал четвертым игроком «Лейкерс», набравшим более 40 очков в 10 матчах за один сезон. Такого успеха ранее добивались Кобе Брайант, Джерри Уэст и Элджин Бэйлор.

Не сыграют: Форвард «озёрников» Макс Клебер не сыграет против «никсов» из-за травмы спины. Под вопросом участие в игре Деандре Эйтона, центровой травмировал колено.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Лейкерс» одержали победу над «Нью-Орлеаном» (110:101), «Сакраменто» (128:104), «Голден Стэйт» (101:129), но уступили «Денверу» (113:120).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» на две победы опережает «Кливленд», расположившись на 3-м месте Восточной конференции. В 64 матчах регулярного чемпионата «никсы» одержали 41 победу и потерпели 23 поражения.

Последние матчи: «Никсы» в гостях переиграли «Денвер» (142:103). В разгромной победе нью-йоркской команды поучаствовал О Джи Ануноби, забросив в кольцо «самородков» 34 очка.

Не сыграют: Из-за растяжения брюшных мышц игру пропустит Майлз Макбрайд.

Состояние команды: В последних матчах «никсы» одержали победы над «Торонто» (111:95), «Сан-Антонио» (114:89), «Милуоки» (127:98), но уступили лишь действующему чемпиону «Оклахоме» (100:103).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» занимает 3-е место в Восточной конференции

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 6-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Нью-Йорк» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:100)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.35.

Ф1 (+3.5) и Ф2 (-3.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» в последних матчах выглядит неплохо, побеждая практически в каждом матче за редким исключением. Ожидаем, что «озерники» смогут дать бой третьей команде Восточной конференции.

1.90 Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (+3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (+3.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на победе хозяев, в прошлой очной встрече «озерники» уступили «никсам» с разницей в 12 очков. Так что команда намерена взять реванш у нью-йоркского визави.

2.35 Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.35.