прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Юту». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 5 марта. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Филадельфия — Юта с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфия» занимает 6-е место в Восточной конференции при 33 победах и 28 поражениях.

Последние матчи: «Сиксерс» не может добиться положительного результата во втором матче подряд, уступив в этот раз дома одному из лидеров Запада — «Сан-Антонио» (91:131).

Не сыграют: Джоэл Эмбиид продолжает восстановление после травмы ребра, из-за дисквалификации из строя выбыл Пол Джордж.

Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «76-е» одержали победы над «Майами» (124:117), «Индианой» (135:114), «Миннесотой» (135:108) и проиграли «Бостону» (98:114).

«Юта»

Турнирная таблица: «Юта» занимает 14-е место в Западной конференции, одержав 18 побед и потерпев 43 поражения.

Последние матчи: «Джазмены» на домашней арене уступили в поединке против «Денвера» (125:128).

Не сыграют: Лидер команды Лаури Маркканен не сыграет из-за травмы лодыжки. Встречу также пропустят Джарен Джексон, Юсуф Нуркич.

Состояние команды: Баскетболисты из Солт-Лейк-Сити проиграли в шестом матче подряд, проиграв также «Нью-Орлеану» (105:115, 118:129), «Хьюстону» (105:125), «Мемфису» (114:123) и «Портленду» (119:135).

Статистика для ставок

«Юта» занимает 14-е место в Западной конференции

«Филадельфия» занимает 6-е место в Восточной конференции

«Филадельфия» и «Юта» в этом сезоне между собой не играли

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Филадельфии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.23. На победу «Юты» — 4.15.

ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Филадельфия» в последних матчах регулярного чемпионата выдает неплохую игру и поединок против «Юты» не должен стать серьёзной проблемой. «Сиксерс» должен справиться с аутсайдером ассоциации.

Ставка: Фора «Филадельфии» (-11.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 239.5 с коэффициентом 1.87.