В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 5 марта. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Шарлотт с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» уверенно занимает 2-е место в Восточной конференции, одержав 41 победу и потерпев 20 поражений.

Последние матчи: «Бостон» в гостях нанес поражение «Милуоки» (108:81). Вклад в победу «кельтов» внёс Пэйтон Притчард, который набрал 25 очков, совершил 4 подбора и отдал 9 передач.

Не сыграют: В лазарете «кельтов» с травмой ахилла находится Джейсон Тейтум, а Джейлен Браун пропустит встречу из-за болезни.

Состояние команды: Победная серия «Селтикса» состоит из трех матчей, помимо игры с «Милуоки», «кельты» переиграли «Филадельфию» (114:98) и «Бруклин» (148:111).

«Шарлотт»

Турнирная таблица: «Шарлотт» продолжает борьбу за место плей-ин регулярного чемпионата. «Шершни» в Восточной конференции занимают 9-е место, одержав 31 победу и потерпев 31 поражение.

Последние матчи: «Хорнетс» на домашней арене оказались сильнее «Далласа» (117:90). Вклад в победу «Шарлотт» внёс Брендон Миллер, который отправил в кольцо соперника 17 очков.

Не сыграют: Защитник «шершней» Коби Уайт оказался в лазарете команды из-за травмы икры.

Состояние команды: В последних матчах «Шарлотт» одержал победы над «Портлендом» (109:93), «Индианой» (133:109), «Чикаго» (131:99) и «Вашингтоном» (129:112).

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции

«Шарлотт» занимает 9-е место в Восточной конференции

В этом сезоне соперники еще не играли между собой

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. На победу «Шарлотт» — 3.10.

ТБ 211.5 и ТМ 211.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В этом сезоне «Бостон» и «Шарлотт» еще не играли между собой, обе команды находятся в хорошей форме и идут на серии побед. Однако, мы рискнём и поставим на викторию «кельтов».

Ставка: Фора «Бостона» (-8.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 212.5 с коэффициентом 1.90.