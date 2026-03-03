прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Дельта Центр» 3 марта. Начало встречи — в 05:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Юта — Денвер с коэффициентом для ставки за .

«Юта»

Турнирная таблица: «Юта» далека от зоны плей-ин, «джазмены» занимают 14-е место в Западной конференции, одержав 18 побед и потерпев 42 поражения.

Последние матчи: Баскетболисты из Солт-Лейк-Сити на своей арене проиграли две встречи подряд «Нью-Орлеану» (105:115, 118:129).

Не сыграют: Лидер команды Лаури Маркканен не сыграет из-за травмы лодыжки. Встречу из-за травм пропустят Джарен Джексон, Юсуф Нуркич, Винс Уильямс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Джаз» не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд, уступив также «Хьюстону» (105:125), «Мемфису» (114:123) и «Портленду» (119:135).

«Денвер»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Денвер» занимает 5-е место, «самородки» одержали 37 побед и потерпели 24 поражения.

Последние матчи: «Наггетсы» на домашней арене проиграли «Миннесоте» (108:117).

Не сыграют: «Самородки» в предстоящей игре не смогут рассчитывать на трех игроков: у Пэйтона Уотсона врачи диагностировали мышечную травму, у Тамара Бэйтса — травму ноги, а у Арон Гордона — травму подколенного сухожилия.

Состояние команды: «Денвер» в последних матчах регулярного чемпионата одержал победы над «Бостоном» (103:84), «Портлендом» (157:103), а также проиграл «Оклахоме» (121:127 — после овертайма) и «Голден Стэйт» (117:128).

Статистика для ставок

«Юта» занимает 14-е место в Западной конференции

«Денвер» занимает 5-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Денвер» переиграл «Юту» (135:112)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Денвера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.14. На победу «Юты» — 5.75.

ТБ 242.5 и ТМ 242.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Денвер» не должен столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны «Юты», «самородки» на классе переиграют соперника.

Ставка: Фора «Денвера» (-13.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В прошлой очной встрече команды набрали 247 очков на двоих.

Ставка: ТБ 248.5 с коэффициентом 2.33.