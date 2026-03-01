В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Атланте на «Стейт Фарм Арене» 2 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Атланта — Портленд с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Атланта»
Турнирная таблица: «Атланта» занимает 10 место в Восточной конференции, одержав 30 победи потерпев 31 поражение. «Ястребы» опережают «Милуоки» на 4 победы.
Последние матчи: «Атланта» на домашней арене переиграла «Вашингтон» (126:96). Ключевую роль в победе «Хокс» сыграл Кори Кисперт, форвард отправил в кольцо 33 очка, совершил 6 подборов и отдал 1 передачу.
Не сыграют: Команда из Джорджии не сможет рассчитывать на Джалена Джонсона, форвард травмировал бедро в матче против «Вашингтона».
Состояние команды: Победная серия «Атланты» состоит из трёх матчей, «ястребы» дважды переиграли «Вашингтон» (119:98) и один раз «Бруклин» (115:104).
«Портленд»
Турнирная таблица: «Портленд» расположился на 9 месте в Западной конференции, в 61 матче «речники» одержали 29 побед и потерпели 32 поражения.
Последние матчи: «Трэйл Блэйзерс» на выезде нанес поражение «Чикаго» (121:112). Весомый вклад в победу внес Джерами Грант — форвард набрал 21 очко, сделал 1 подбор и отдал 2 передачи.
Не сыграют: Защитник Дэмиан Лиллард не сыграет из-за травмы ахилла.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Портленд» одержал победы над «Финиксом» (92:77), «Ютой» (135:119), а также проиграл «Миннесоте» (121:124), «Денверу» (103:157).
Статистика для ставок
- «Атланта» занимает 10-е место в Восточной конференции
- «Портленд» занимает 9-е место в Западной конференции
- В этом сезоне «Портленд» выиграла у «Атланты» (117:101)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Атланты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.40. На победу «Портленда» — 2.95.
ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: Без Джалена Джонсона «Атланте» будет непросто в игре против «Портленда», однако «ястребы» играют при своих болельщиках, что придаст команде мотивации. К тому же баскетболисты из Джорджии жаждут реванша, так как в первом круге они уступили «речникам» с разницей в 16 очков.
Ставка: Фора «Атланты» (-5.5) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.87.