прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 28 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Милуоки — Нью-Йорк с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Милуоки»

Турнирная таблица: «Милуоки» продолжает погоню за «Шарлотт», который удерживает строчку в зоне плей-ин. «Баксы» расположились на 11-й строчке Восточной конференции, одержав 26 побед и потерпев 31 поражение.

Последние матчи: Баскетболисты из Висконсина на домашней арене переиграли «Кливленд» (118:116). Ключевую роль в поединке сыграл Кевин Портер-мл, форвард отправил в кольцо соперника 20 очков, совершил 8 подборов и отдал 5 передач.

Не сыграют: «Баксы» не смогут рассчитывать на Торина Принса, у которого врачи диагностировали травму шеи. Под вопросом участие лидера команды Янниса Адетокунбо.

Состояние команды: В последних матчах «баксы» одержали победы над «Майами» (128:117), «Нью-Орлеаном» (139:118), «Оклахомой» (110:93).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» занимает 3 место на Востоке, уступая лишь «Детройту» и «Бостону». «Никсы» в 59 матчах регулярного чемпионата одержали 37 побед и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «никсы» потерпели фиаско в матче против «Кливленда» (94:109).

Не сыграют: Майлз Макбрайд не сыграет из-за растяжения брюшных мышц.

Состояние команды: Прервалась победная серия «нью-йоркцев», которая состояла из двух матчей. «Никсы» до встречи с «кавалеристами» переиграли «Чикаго» (105:99), «Хьюстон» (108:106).

Статистика для ставок

«Милуоки» занимает 11 место в Восточной конференции

«Нью-Йорк» занимает 3 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Милуоки» переиграл «Нью-Йорк» (121:111)

«Нью-Йорк» взял реванш у «Милуоки» (118:109)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. На победу «Милуоки» — 3.75.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Нью-Йорк» неплохо выступает в последних играх регулярного чемпионата, к тому же «никсы» знают, как подобрать ключ к «Милуоки». В прошлой личной встрече «нью-йоркцы» переиграли «баксов» с разницей в 9 очков.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-8.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В предыдущей встрече «Нью-Йорк» и «Милуоки» забросили друг другу 227 очков. Наверняка, соперники сыграют в атакующий баскетбол в предстоящей встрече.

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.87.