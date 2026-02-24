«Кавалеристы» оступятся в битве с прямым конкурентом?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 25 февраля. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Нью-Йорк с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Кливленд»

Турнирная таблица: В Восточной конференции баскетболисты из Огайо занимают 4 место, одержав 36 побед и потерпев 22 поражения.

Последние матчи: «Кливленд» в гостевой игре против «Оклахомы» потерпел поражение со счётом 113:121.

Не сыграют: В составе «Кливленда» из-за травмы ноги не сыграет Макс Струс.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Поединком против «громобойцев» прервалась 7 матчевая победная серия «Кавальерс». Ранее баскетболисты Кенни Аткинсона смогли переиграть «Шарлотт» (118:113), «Бруклин» (112:84), «Вашингтон» (138:113), «Денвер» (119:117), Сакраменто« (132:126), "Лос-Анджелес Клипперс" (124:91) и "Портленд" (130:111).

"Нью-Йорк"

Турнирная таблица: "Нью-Йорк" на одну победу опережают "Кливленд", расположившись на 3-й строчке в Восточной конференции.»Никсы« в 58 матчах регулярного чемпионата одержали 37 побед и потерпели 21 поражение.

Последние матчи: "Никс" на выезде нанёс поражение "Чикаго" (105:99). Вклад в победу команды внёс Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов.

Не сыграют: Майлз Макбрайд пропустит встречу против "кавалеристов" из-за растяжения брюшных мышц, а Митчелл Робинсон — из-за травмы лодыжки.

Состояние команды: "Нью-Йорк" одержал победу во втором матче подряд, переиграв также "Хьюстон" (108:106). За плечами "никсов" — успешные игры против "Хьюстона" (108:106), "Филадельфии" (138:89) и уступив "Детройту" (111:126), "Индиане" (134:137- после овертайма).

Статистика для ставок

"Кливленд" занимает 4 место в Восточной конференции

"Нью-Йорк" занимает 3 место в Восточной конференции

В этом сезоне "Нью-Йорк" дважды переиграл "Кливленд" (126:124, 119:111)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу "Кливленда" ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.56. На победу "Нью-Йорка" — 2.42.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: "Кливленд" несмотря на свою внушительную победную серию, которая была до игры с "Оклахомой", всё же не может добиться приемлемого результата в играх с прямыми конкурентами. Так "кавалеристы" уступили в игре с "громобойцами", а также потерпели два поражения в игре с "никсами", и вот пути "Кливленда" и "Нью-Йорка" снова пересекаются. Остановим наш выбор на победе гостевой команды.

2.07 Фора «Нью-Йорка» (+2.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Кливленд» — «Нью-Йорк» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора "Нью-Йорка" (+2.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В двух встречах регулярного чемпионата "Кливленд" и "Нью-Йорк" забросили друг другу 230 и 250 очков.

1.87 ТБ 231.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Кливленд» — «Нью-Йорк» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.87.