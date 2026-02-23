прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФоруме» 24 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Мемфис — Сакраменто с коэффициентом для ставки за 2.23.

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» в Западной конференции занимает 11 место при 21 победе и 34 поражениях. Баскетболисты из штата Теннесси отстают от зоны плей-ин на 6 побед.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «гризли» потерпели фиаско в матче против «Майами» (120:136).

Не сыграют: В лазарете «гризли» шесть баскетболистов: из строя выбыли Санти Альдама (травма колена), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (травма пальца), Брэндон Кларк (травма икры), Седрик Коуард (травма колена), Зак Иди (травма лодыжки) и Джа Морант (травма локтя).

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Гриззлис» смогли выиграть лишь у «Юты» (123:114). В остальных поединках «Мемфис» уступил «Денверу» (116:122), «Голден Стэйт» (113:114) и «Портленду» (115:122).

«Сакраменто»

Турнирная таблица: «Сакраменто» в Западной конференции занимает последнее 15 место, при 12 победах и 46 поражениях.

Последние матчи: «Сакраменто» потерпел поражение в гостевом матче против «Сан-Антонио» (122:139).

Не сыграют: Калифорнийцы лишились трех игроков перед игрой с «Мемфисом»: у Деандре Хантера — травма глаза, Зака Лавина — травма пальца, а у Домантаса Сабониса — травма поясницы.

Состояние команды: «Сакраменто» проиграл в 16 матче подряд и уже явно не претендует на выход в стадию плей-ин. В последнии раз «короли» побеждали 17 января, переиграв «Вашингтон» (128:115).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Мемфис» трижды переиграл «Сакраменто» (129:125, 115:107, 137:96)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Мемфиса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Сакраменто» — 2.50.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Мемфису» предстоит встреча с худшей командой Западной конференции, калифорнийцы проиграли в 16 матчах подряд. На стороне «гризли» и статистика личных встреч — все три очных поединка завершились победой баскетболистов из штата Теннесси.

Ставка: Фора «Мемфиса» (-7.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: В среднем за матч баскетболисты «Мемфиса» и «Сакраменто» забросили друг другу по 250 очков.

Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 2.33.