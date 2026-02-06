прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 7 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Миннесота»

Турнирная таблица: «Лесные волки» постепенно улучшают положение в Западной конференции, «Миннесота» поднялась на 5 место, одержав 32 победы и потерпев 20 поражений.

Последние матчи: «Тимбервулвз» в гостях переиграла «Торонто» (128:126). Ключевую роль в поединке сыграл Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 30 очков, совершил 8 подборов и 5 передач.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних играх «Миннесота» одержала победы над «Мемфисом» (131:114), «Оклахомой» (123:111) и «Далласом» (118:105), была и осечка в игре с «Мемфисом» (128:137).

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Нью-Орлеан» занимает предпоследнее 14 место, одержав 13 побед и потерпев 40 поражений.

Последние матчи: Клуб из Луизианы дал бой в поединке против «Милуоки», проиграв сопернику лишь в овертайме (137:141).

Не сыграют: С травмой ахилла из строя выбыл Деджанте Маррей.

Состояние команды: Проигрышная серия «пеликанов» состоит из трёх матчей, включая игры против «Шарлотт» (95:102), «Филадельфии» (114:124).

Статистика для ставок

«Миннесота» занимает 5 место в Западной конференции

«Нью-Орлеан» занимает 14 место в Западной конференции

«Миннесота» в этом сезоне дважды переиграла «Нью-Орлеан» (125:116, 149:142 — после овертайма)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Нью-Орлеан» — 4.15.

ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Нью-Орлеан» находится не в самой лучшей игровой форме, «пеликаны» уже дважды проиграли «Миннесоте» в этом сезоне. Остановим наш выбор на победе команды из Миннеаполиса.

1.90 Фора «Миннесоты» (-9.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Миннесота» — «Нью-Орлеан» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Миннесоты» (-9.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 236.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Миннесота» — «Нью-Орлеан» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.90.