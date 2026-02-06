В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 7 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск.
«Миннесота»
Турнирная таблица: «Лесные волки» постепенно улучшают положение в Западной конференции, «Миннесота» поднялась на 5 место, одержав 32 победы и потерпев 20 поражений.
Последние матчи: «Тимбервулвз» в гостях переиграла «Торонто» (128:126). Ключевую роль в поединке сыграл Энтони Эдвардс, который отправил в кольцо соперника 30 очков, совершил 8 подборов и 5 передач.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних играх «Миннесота» одержала победы над «Мемфисом» (131:114), «Оклахомой» (123:111) и «Далласом» (118:105), была и осечка в игре с «Мемфисом» (128:137).
«Нью-Орлеан»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Нью-Орлеан» занимает предпоследнее 14 место, одержав 13 побед и потерпев 40 поражений.
Последние матчи: Клуб из Луизианы дал бой в поединке против «Милуоки», проиграв сопернику лишь в овертайме (137:141).
Не сыграют: С травмой ахилла из строя выбыл Деджанте Маррей.
Состояние команды: Проигрышная серия «пеликанов» состоит из трёх матчей, включая игры против «Шарлотт» (95:102), «Филадельфии» (114:124).
Статистика для ставок
- «Миннесота» занимает 5 место в Западной конференции
- «Нью-Орлеан» занимает 14 место в Западной конференции
- «Миннесота» в этом сезоне дважды переиграла «Нью-Орлеан» (125:116, 149:142 — после овертайма)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Нью-Орлеан» — 4.15.
ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Нью-Орлеан» находится не в самой лучшей игровой форме, «пеликаны» уже дважды проиграли «Миннесоте» в этом сезоне. Остановим наш выбор на победе команды из Миннеаполиса.
Ставка: Фора «Миннесоты» (-9.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.90.