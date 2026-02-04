прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 5 февраля. Начало встречи — в 05:30 по мск.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» — главный преследователь «Оклахомы», «шпоры» отстают от лидера на 6 побед. Перед предстоящей игрой техасцы занимают 2 место в Западной конференции, одержав 33 победы и потерпев 16 поражений.

Последние матчи: «Спёрс» в рамках минувшего тура переиграл «Орландо» (112:103). В составе победителей результативной игрой отметился Виктор Вембаньяма, который отправил в кольцо соперника 25 очков.

Не сыграют: Из-за мышечной травмы игру против «Оклахомы» пропустит Джереми Сохан.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В пяти последних матчах регулярного чемпионата «Сан-Антонио» одержал победы над «Хьюстоном» (111:99), «Ютой» (126:109) и проиграл «Шарлотт» (106:111), «Нью-Орлеану» (95:104).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции, одержав 40 побед и потерпев 11 поражений.

Последние матчи: «Громовержцы» на домашней арене переиграли «Орландо» (128:92). Ключевую роль в победе «Тандер» сыграл Айзея Джо, защитник «Танер» отправил в кольцо соперника 22 очка.

Не сыграют: Из-за травм из строя команды «Оклахомы» выбыли Карузо, Никола Топич и Томас Сорбер.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «громобойцы» одержали победу в матче против «Нью-Орлеана» (104:95), «Денвера» (121:111), но проиграли «Миннесоте» (111:123), «Торонто» (101:103).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 2 место в Западной конференции

«Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции

В этом сезоне «Сан-Антонио» дважды обыграл «Оклахому» (130:110, 117:102)

«Оклахома» смогла переиграть техасцев в третьей игре регулярного чемпионата (119:98)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Сан-Антонио» — 2.00.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Играют лидеры Западной конференции, техасцы пытаются догнать чемпиона. Ожидаем, что «Сан-Антонио» сможет навязать борьбу сопернику и не проиграет с крупным счетом.

1.90 Фора «Сан-Антонио» (+1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Сан-Антонио» — «Оклахома» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+1.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В среднем за матча баскетболисты «Оклахомы» и «Сан-Антонио» забрасывают друг другу 217 до 240 очков.

1.90 ТБ 222.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Сан-Антонио» — «Оклахома» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.90.