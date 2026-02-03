прогноз на матч НБА, ставка за 2.42

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 4 февраля. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Детройт»

Турнирная таблица: Лидер Восточной конференции крепко удерживает первое место, опережая «Бостон» на 5 побед. Баскетболисты «Детройта» в 48 матчах регулярного чемпионата одержали 36 побед и потерпели 12 поражений.

Последние матчи: Ведущая команда Востока «Детройт» на своей арене разгромил «Бруклин» со счётом 130:77. В составе победителей результативной игрой отметился Джаден Дюрен, оформив дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.

Не сыграют: Из-за болезни игру в составе «Детройта» пропустит один из ключевых игроков Карис ЛеВерт. Форвард уже пропустил 7 матчей с участием своей команды.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Пистонс» одержал победы над командами «Голден Стэйт» (131:124), «Денвер» (109:107) и «Сакраменто» (139:116). Единственное поражение «Детройт» уступил «Финиксу» (96:114).

«Денвер»

Турнирная таблица: «Денвер» продолжает борьбу с «Сан-Антонио» за второе место на Западе. «Самородки» в 50 матчах регулярного чемпионата одержали 33 победы и потерпели 17 поражений.

Последние матчи: «Денвер» в рамках минувшего тура проиграл «Оклахоме» (111:121).

Не сыграют: Лидер «самородков» Никола Йокич вернулся в строй после травмы колена. В лазарете команды остались Тамар Бэйтс, Кэмерон Джонсон, Арон Гордон.

Состояние команды: Прервалась победная серия «наггетсов», которая состояла из двух матчей. Ранее баскетболисты «Денвера» одержали победы в играх против «Лос-Анджелес Клипперс» (122:109) и «Бруклина» (107:103).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции

«Денвер» занимает 3 место в Западной конференции

В этом сезоне «Детройт» переиграл «Денвер» (109:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Детройт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. На победу «Денвера» — 2.42.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Денвер» с возвращение в строй Йокича стал играть лучше и добивается в основном положительных результатов. Впереди поединок против лидера Восточной конференции, однако набравший ход Никола Йокич вполне может сыграть важную роль в достижении победы над «Детройт». Остановим наш выбор на победу «самородков».

2.42 Победа «Денвера» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Детройт» — «Денвер» позволит вывести на карту выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Победа «Денвера» с коэффициентом 2.42.

Прогноз: 216 очков забросили друг другу баскетболисты «Детройта» и «Денвера» в первой очной встрече регулярного чемпионата.

1.93 ТМ 226.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Детройт» — «Денвер» позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.93.