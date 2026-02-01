В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 2 февраля. Начало встречи — в 05:30 по мск.
«Денвер»
Турнирная таблица: После возвращения в строй Йокича «Денвер» поднялся на 2 место в Западной конференции. В 49 матчах регулярного чемпионата «самородки» одержали 33 победы и потерпели 16 поражений.
Последние матчи: Никола Йокич оформил дабл-дабл в матче против «Лос-Анджелес Клипперс», набрав 31 очко и совершив 12 подборов. «Самородки» выиграли у «парикмахеров» со счётом 122:109.
Не сыграют: Лидер «самородков» Никола Йокич вернулся в трой после травмы колена. В лазарете команды остались Тамар Бэйтс, Кэмерон Джонсон, Арон Гордон.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Денвер» нанес поражения «Бруклину» (107:103), «Милуоки» (102:100), «Вашингтону» (107:97), а также потерпел поражение лишь в игре с «Детройтом» (107:109).
«Оклахома»
Турнирная таблица: «Оклахома» лидирует на Западе и опережает «Денвер» на 5 побед. «Громобойцы» в 49 матчах одержала 38 побед и проиграла 11 встреч.
Последние матчи: «Громовержцы» в гостях уступили «Миннесоте» (111:123).
Не сыграют: Из-за травм из строя команды «Оклахомы» выбыли Карузо, Никола Топич и Томас Сорбер.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Оклахома» переиграла «Нью-Орлеан» (104:95), «Милуоки» (122:102), а также уступили в играх с «Торонто» (101:103), «Индианой» (114:117).
Статистика для ставок
- «Денвер» занимает 2 место в Западной конференции
- «Оклахома» занимает 5 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Денвер» и «Оклахома» ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Денвера» — 2.50.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: В строй «Денвера» вернулся лидер Никола Йокич, этот факт может вдохновить «наггетсов» в предстоящем матче с «Оклахомой». Ожидаем яркого поединка, в котором «самородки» дадут бой «громобойцам».
Ставка: Фора «Денвера» (+2.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.90.