прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 2 февраля. Начало встречи — в 05:30 по мск.

«Денвер»

Турнирная таблица: После возвращения в строй Йокича «Денвер» поднялся на 2 место в Западной конференции. В 49 матчах регулярного чемпионата «самородки» одержали 33 победы и потерпели 16 поражений.

Последние матчи: Никола Йокич оформил дабл-дабл в матче против «Лос-Анджелес Клипперс», набрав 31 очко и совершив 12 подборов. «Самородки» выиграли у «парикмахеров» со счётом 122:109.

Не сыграют: Лидер «самородков» Никола Йокич вернулся в трой после травмы колена. В лазарете команды остались Тамар Бэйтс, Кэмерон Джонсон, Арон Гордон.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Денвер» нанес поражения «Бруклину» (107:103), «Милуоки» (102:100), «Вашингтону» (107:97), а также потерпел поражение лишь в игре с «Детройтом» (107:109).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» лидирует на Западе и опережает «Денвер» на 5 побед. «Громобойцы» в 49 матчах одержала 38 побед и проиграла 11 встреч.

Последние матчи: «Громовержцы» в гостях уступили «Миннесоте» (111:123).

Не сыграют: Из-за травм из строя команды «Оклахомы» выбыли Карузо, Никола Топич и Томас Сорбер.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Оклахома» переиграла «Нью-Орлеан» (104:95), «Милуоки» (122:102), а также уступили в играх с «Торонто» (101:103), «Индианой» (114:117).

Статистика для ставок

«Денвер» занимает 2 место в Западной конференции

«Оклахома» занимает 5 место в Западной конференции

В этом сезоне «Денвер» и «Оклахома» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Денвера» — 2.50.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В строй «Денвера» вернулся лидер Никола Йокич, этот факт может вдохновить «наггетсов» в предстоящем матче с «Оклахомой». Ожидаем яркого поединка, в котором «самородки» дадут бой «громобойцам».

2.07 Фора «Денвера» (+2.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Денвер» — «Оклахома» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Денвера» (+2.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 227.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Денвер» — «Оклахома» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.90.