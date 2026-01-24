прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Дельта Центр» 25 января. Начало встречи — в 05:30 по мск.

«Юта»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Юта» занимает 13 место, в 45 матчах джазмены одержали 15 побед и потерпели 30 поражений.

Последние матчи: «Юта» на своей арене проиграла «Сан-Антонио» со счётом 109:126.

Не сыграют: Форвард «джазменов» Джорджес Нианг получил травму ноги, из-за болезни игру пропустит лидер команды Лаури Маркканен.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «Джаз» смог выиграть лишь у «Миннесоты» (127:122), а также проиграл «Сан-Антонио» (110:123) и «Далласу» (120:138, 122:144).

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» в Восточной конференции занимает 8 место, у баскетболистов из Флориды положительный баланс игр: 23 победы и 22 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата национальной баскетбольной ассоциации «Хит» проиграл в гостях «Портленду» (110:127).

Не сыграют: В лазарете хитовцев с травмой плеча оказался Дэвион Митчелл. Лидер команды Тайлер Хирро выбыл из строя из-за травмы пальца.

Состояние команды: В последних встречах регулярного чемпионата «Майами» одержал победы над «Сакраменто» (130:117), «Оклахомы» (122:120), а также проиграл «Голден Стэйт» (112:135), «Бостону» (114:119).

Статистика для ставок

«Юта» занимает 13 место в Западной конференции

«Майами» занимает 8 место в Восточной конференции

В этом сезоне соперники еще не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Юты» — 3.10.

ТБ 244.5 и ТМ 244.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Юта» — не тот соперник, которого стоит опасаться баскетболистами «Майами». Джазмены в этом сезоне редко побеждают, а «Майами» выступает с переменным успехом. Можно рискнуть в пользу баскетболистов из Флориды.

1.90 Фора «Майами» (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Юта» — «Майами» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Майами» (-6.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 245.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Юта» — «Майами» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 245.5 с коэффициентом 1.90.