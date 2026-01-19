прогноз на матч НБА, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 20 января. Начало встречи — в 01:00 по мск.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3 место, «никсы» одержали 25 побед и потерпели 17 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «никсы» проиграли «Финиксу» (99:106).

Не сыграют: Под вопросом участие Джалена Брансона и Джош Харта, «никсы» оказались в лазарете команды из-за травмы лодыжки.

Состояние команды: «Нью-Йорк» потерпел поражение в трёх матчах подряд, проиграв также в играх против «Голден Стэйт» (113:126) и «Сакраменто» (101:112).

«Даллас»

Турнирная таблица: В Западной конференции регулярного чемпионата «Даллас» занимает 12 место. В 43 матчах техасцы одержали 17 побед и потерпели 26 поражения.

Последние матчи: «Даллас» на домашней арене переиграл «Юту» (138:120). В составе «ковбоев» результативной игрой отметился Клей Томпсон, защитник отправил в кольцо соперника 23 очка.

Не сыграют: В составе техасских ковбоев с травмой колена в лазарете находится Данте Экзам и Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата техасцы переиграли «Юту» (144:122), «Бруклин» (113:105) и проиграли «Денверу» (109:118), «Чикаго» (107:125).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» занимает 3 место в Восточной конференции

«Даллас» занимает 12 место в Западной конференции

В этом сезоне «Нью-Йорк» нанёс поражение «Далласу» (113:111)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. На победу «Далласа» — 4.50.

ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Никсы» не могут рассчитывать на Брансона и Харта, которые могли бы сыграть важную роль в игре против техасцев. Да нью-йоркцы в последних матчах выступают не лучшим образом. У «Далласа» есть прекрасная возможность одержать победу.

Ставка: Фора «Далласа» (+7.5) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: В первой очной игре сезона баскетболисты «Нью-Йорка» и «Далласа» забросили друг другу 224 очков.

Ставка: ТМ 229.5 с коэффициентом 1.94.