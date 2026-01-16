прогноз на матч НБА, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Барклайс Центр» 17 января. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Бруклин»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бруклин» занимает 13 место, «Нетс» в 38 матчах одержали 11 побед и потерпели 27 поражений.

Последние матчи: «Бруклин» на выезде проиграл «Нью-Орлеану» (113:116).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете нью-йоркской команды остался Хейвуд Хайсмит.

Состояние команды: «Бруклин» потерпел поражение в пятом матче подряд, уступив также «Далласу» (105:113), «Мемфису» (98:103), «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121) и «Орландо» (103:104 — после овертайма).

«Чикаго»

Турнирная таблица: «Чикаго» в Восточной конференции расположился на 10 месте, одержав 19 побед и потерпев 21 поражение.

Последние матчи: «Чикаго» одержал домашнюю победу над командой «Юта» (128:126). Ключевую роль в победном матче сыграл Никола Вучевич, оформив 35 очков.

Не сыграют: Один из ключевых игроков иллинойской команды Зак Коллинс пропустит игру из-за травмы пальца.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Чикаго» одержал победу над «Далласом» (125:107). В играх против «Хьюстона» (113:119), «Детройта» (93:108) и «Бостона» (101:115) иллинойсцы потерпели фиаско.

Статистика для ставок

«Бруклин» в Восточной конференции занимает 13 место

«Чикаго» в Восточной конференции занимает 10 место

В этом сезоне «Бруклин» одержал победу над «Чикаго» (113:103)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бруклин» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу «Чикаго» — 2.05.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: У «Чикаго» есть прекрасная возможность взять реванш у «Бруклина» за поражение в первом круге. «Нью-йоркцев» сейчас преследует черная полоса игр, так что останови наш выбор на победе иллинойсцев.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Бруклин» — «Чикаго» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Чикаго» с коэффициентом 2.05.

Прогноз: 216 очков забросили друг другу баскетболисты «Чикаго» и «Бруклина».

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Бруклин» — «Чикаго» принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТМ 224.5 с коэффициентом 1.93.