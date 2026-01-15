В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 16 января. Начало встречи — в 06:00 по мск.
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: «Голден Стэйт» занимает 8 место в Западной конференции, одержав 22 победы и потерпев 19 поражений.
Последние матчи: В домашней серии игр «Голден Стэйт» нанёс поражение «Портленду» (119:97). В составе «золотых» результативностью отметился Де'Энтони Мелтон, который отправил в кольцо соперника 23 очка, совершил 2 подбора и отдал 1 передачу.
Не сыграют: Защитник калифорнийцев Сет Карри выбыл из строя из-за травмы бедра.
Состояние команды: В пяти матчах калифорнийцы одержали победы над «Сакраменто» (137:103), «Милуоки» (120:113), а также проиграли «Атланте» (111:124), «Лос-Анджелес Клипперс» (102:103).
«Нью-Йорк»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 2 место, одержав 25 побед и потерпев 15 поражений.
Последние матчи: «Нью-Йорк» в гостях нанёс фиаско «Портленду» (123:114). Вклад в победу «никсов» Джален Брансон, который набрал 26 очков.
Не сыграют: По-прежнему в составе «никсов» не сможет сыграть из-за травмы плеча Ландри Шамет.
Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «никсы» выиграли у «Лос-Анджелес Клипперс» (123:111) и проиграли «Финиксу» (107:112), «Филадельфии» (119:130), «Детройту» (90:121).
Статистика для ставок
- «Голден Стэйт» занимает 8 место в Западной конференции
- «Нью-Йорк» занимает 2 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Нью-Йорка» — 3.40.
ТБ 225.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: В среднем за матч «Голден Стэйт» набирает 120 очков, от калифорнийцев можно ожидать яркой и результативной игры. Как правило треть очков набирает лидер команды Стефен Карри.
Ставка: Индивидуальный тотал «Голден Стэйт» 118.5 с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.90.