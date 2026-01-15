прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 16 января. Начало встречи — в 06:00 по мск.

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: «Голден Стэйт» занимает 8 место в Западной конференции, одержав 22 победы и потерпев 19 поражений.

Последние матчи: В домашней серии игр «Голден Стэйт» нанёс поражение «Портленду» (119:97). В составе «золотых» результативностью отметился Де'Энтони Мелтон, который отправил в кольцо соперника 23 очка, совершил 2 подбора и отдал 1 передачу.

Не сыграют: Защитник калифорнийцев Сет Карри выбыл из строя из-за травмы бедра.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В пяти матчах калифорнийцы одержали победы над «Сакраменто» (137:103), «Милуоки» (120:113), а также проиграли «Атланте» (111:124), «Лос-Анджелес Клипперс» (102:103).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 2 место, одержав 25 побед и потерпев 15 поражений.

Последние матчи: «Нью-Йорк» в гостях нанёс фиаско «Портленду» (123:114). Вклад в победу «никсов» Джален Брансон, который набрал 26 очков.

Не сыграют: По-прежнему в составе «никсов» не сможет сыграть из-за травмы плеча Ландри Шамет.

Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «никсы» выиграли у «Лос-Анджелес Клипперс» (123:111) и проиграли «Финиксу» (107:112), «Филадельфии» (119:130), «Детройту» (90:121).

Статистика для ставок

«Голден Стэйт» занимает 8 место в Западной конференции

«Нью-Йорк» занимает 2 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Нью-Йорка» — 3.40.

ТБ 225.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В среднем за матч «Голден Стэйт» набирает 120 очков, от калифорнийцев можно ожидать яркой и результативной игры. Как правило треть очков набирает лидер команды Стефен Карри.

2.07 Индивидуальный тотал «Голден Стэйт» 118.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Голден Стэйт» 118.5 с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 226.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.90.