В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 14 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.
«Оклахома»
Турнирная таблица: «Громобойцы» лидируют в Западной конференции, баскетболисты «Оклахомы» в 40 матчах одержали 33 победы и потерпели 7 поражений.
Последние матчи: «Оклахома» на домашней арене переиграла «Майами» (124:112). Вклад в победу «Тандер» внёс лидер команды Шэй Гилджес-Александер, забросив в кольцо соперника 29 очков.
Не сыграют: «Громовержцам» не смогут помочь травмированные Айзея Хартенштайн, Никола Топич и Томас Сорбер. В строй команды после травмы лодыжки вернулся Шэй Гилджес-Александер.
Состояние команды: Победная серия «Оклахома» состоит из трёх матчей, выиграв также у «Мемфиса» (117:116) и «Юты» (129:125 — после овертайма).
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: Техасцы продолжают погоню за лидером Запада, расположившись на 2 месте при 27 победах и 12 поражениях.
Последние матчи: «Сан-Антонио» в гостевом поединке проиграл «Миннесоте» (103:104).
Не сыграют: «Сан-Антонио» лишился одного из своего лидера Девина Васселла.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Сан-Антонио», которая состояла из двух матчей, ранее «шпоры» нанесли поражения «Бостону» (100:95) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:91).
Статистика для ставок
- «Сан-Антонио» занимает 2 место в Западной конференции
- «Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Сан-Антонио» дважды переиграл «Оклахому» (117:102, 130:110)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Сан-Антонио» — 3.40.
ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Сан-Антонио» пожалуй, тот клуб, который знает как обыграть действующего чемпиона. Техасцы в этом сезоне дважды переиграли соперника с разницей в 15 и 20 очков. Остановим наш выбор на очередной победе «шпор» над «громобойцами».
Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+5.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: В личных матчах «Оклахома» и «Сан-Антонио» забросили друг другу 219 и 240 очков, так что можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 2.33.