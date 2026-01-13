Сможет ли «Оклахома» взять реванш у соперника?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 14 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Громобойцы» лидируют в Западной конференции, баскетболисты «Оклахомы» в 40 матчах одержали 33 победы и потерпели 7 поражений.

Последние матчи: «Оклахома» на домашней арене переиграла «Майами» (124:112). Вклад в победу «Тандер» внёс лидер команды Шэй Гилджес-Александер, забросив в кольцо соперника 29 очков.

Не сыграют: «Громовержцам» не смогут помочь травмированные Айзея Хартенштайн, Никола Топич и Томас Сорбер. В строй команды после травмы лодыжки вернулся Шэй Гилджес-Александер.

Состояние команды: Победная серия «Оклахома» состоит из трёх матчей, выиграв также у «Мемфиса» (117:116) и «Юты» (129:125 — после овертайма).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: Техасцы продолжают погоню за лидером Запада, расположившись на 2 месте при 27 победах и 12 поражениях.

Последние матчи: «Сан-Антонио» в гостевом поединке проиграл «Миннесоте» (103:104).

Не сыграют: «Сан-Антонио» лишился одного из своего лидера Девина Васселла.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Сан-Антонио», которая состояла из двух матчей, ранее «шпоры» нанесли поражения «Бостону» (100:95) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:91).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 2 место в Западной конференции

«Оклахома» занимает 1 место в Западной конференции

В этом сезоне «Сан-Антонио» дважды переиграл «Оклахому» (117:102, 130:110)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Сан-Антонио» — 3.40.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Сан-Антонио» пожалуй, тот клуб, который знает как обыграть действующего чемпиона. Техасцы в этом сезоне дважды переиграли соперника с разницей в 15 и 20 очков. Остановим наш выбор на очередной победе «шпор» над «громобойцами».

2.07 Фора «Сан-Антонио» (+5.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Оклахома» — «Сан-Антонио» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+5.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В личных матчах «Оклахома» и «Сан-Антонио» забросили друг другу 219 и 240 очков, так что можно сыграть на результативности поединка.

2.33 ТБ 234.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Оклахома» — «Сан-Антонио» позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 2.33.