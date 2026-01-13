прогноз на матч НБА, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 14 января. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» потерял одну строчку в Восточной конференции, опустившись на 8 место. Баскетболисты из Флориды одержали 20 побед и потерпели 19 поражений.

Последние матчи: «Хитовцы» в гостевом поединке проиграли «Оклахоме» (112:124).

Не сыграют: Защитник «хитовцев» Норман Пауэлл получил травму поясницы.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Гостевая серия игр завершилась для «Майами» со знаком минус, «Хит» проиграл также в играх против «Индианы» (99:123) и «Миннесоты» (94:122).

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» поднялся на 6 место Западной конференции, одержав 24 победы и потерпел 15 поражений.

Последние матчи: «Солнечные» в домашнем поединке против «Вашингтона» переиграли «Вашингтон» (112:93). Ключевую роль в победе «Финикса» сыграл Ройс О'Нил. Форвард отправил в кольцо соперника 19 очков, совершил 7 подборов и отдал 4 передачи.

Не сыграют: В составе «Финикса» не сыграет Джален Грин, у которого врачи диагностировали мышечную травму.

Состояние команды: «Санз» одержал победу в трёх матчах подряд, переиграв также «Нью-Йорк» (112:107) и «Мемфис» (117:98).

Статистика для ставок

«Майами» занимает 8 место в Восточной конференции

«Финикс» занимает 6 место в Западной конференции

В этом сезоне «Майами» и «Финикс» еще не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Финикс» — 1.95.

ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Финикс» сейчас на ходу, «солнечные» одержали три победы в трёх матчах. «Солнечные» в среднем за игру забрасывают 115 очков, можно сыграть на индивидуальном тотале «Санз».

1.88 Индивидуальный тотал «Финикса» больше 115.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Майами» — «Финикс» позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Финикса» больше 115.5 с коэффициентом 1.88.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 231.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Майами» — «Финикс» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.90.