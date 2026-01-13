прогноз на матч НБА, ставка за 2.60

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 14 января. Начало встречи — в 06:30 по мск.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 5 место в Западной конференции, одержав 23 победы и потерпев 14 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Лос-Анджелеса могут потерять место в топ-5. Команда Джей Джей Редика с разницей в 12 очков уступила на выезде «Сакраменто» (112:124).

Не сыграют: Остин Ривз из-за травмы икры не сможет помочь «Лос-Анджелес Лейкерс» в игре против баскетболистов из Джорджии, остальные игроки команды «озёрников» находятся в строю и готовы дать бой «ястребам».

Состояние команды: «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл в трёх матчах подряд, уступив также в поединках против «Милуоки» (101:105) и «Сан-Антонио» (91:107).

«Атланта»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 9 место, в 41 матче «Хокс» одержал 20 побед и потерпел 21 поражение.

Последние матчи: «Ястребы» в гостях нанесли поражение «Голден Стэйт» (124:111). Результативную игру в поединок продемонстрировал Никейл Александер-Уокер. Канадский защитник набрал 24 очка, совершил 2 подбора и отдал 2 передачи.

Не сыграют: С травмой колена из строя «Атланты» выбыл Нфали Данте. Не сыграет и один из лидеров команды — латвийский форвард Кристапс Порзингис, у спортсмена врачи диагностировали травму ахилла.

Состояние команды: «Атланта» в отличии от «Лейкерс» в последних матчах регулярного чемпионата выглядит уверенно. Команда из штата Джорджия выдает победную серию из трёх матчей, в которую входят игры против «Денвера» (110:87) и «Нью-Орлеана» (117:100).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Атланта» одержала победу над командой «Лос-Анджелес Лейкерс» (122:102)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атланта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.35.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Атланта» — явный фаворит предстоящего поединка, «ястребы» продлили победную серию до трех матчей, да и нанесли поражение «Лейкерс» с разницей в 20 очков. Предположим, что баскетболисты из Джорджии не остановятся на достигнутом и продолжат побеждать в регулярном чемпионате.

Ставка: Фора «Атланты» (-8.5) с коэффициентом 2.60.

Прогноз: В предыдущей игре «озёрники» и «ястребы» забросили друг другу 224 очка.

Ставка: ТМ 232.5 с коэффициентом 1.93.