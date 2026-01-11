В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 12 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.
«Финикс»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Финикс» занимает 7 место при 23 победах и 15 поражениях.
Последние матчи: «Финикс» на домашней арене переиграл «Нью-Йорк» (112:107). Решающую роль в поединке сыграл Девин Букер, который отправил в кольцо соперника 31 очко.
Не сыграют: В составе «Финикса» не сыграет Джален Грин, у которого врачи диагностировали мышечную травму.
Состояние команды: В пяти матчах регулярного чемпионата «Финикс» проиграл «Хьюстону» (97:100), а также одержал победы в поединках против «Мемфиса» (117:98), «Оклахомы» (108:105), «Сакраменто» (129:102).
«Вашингтон»
Турнирная таблица: «Вашингтон» расположился в Восточной конференции на 14 месте. В 37 матчах регулярного чемпионата «волшебники» одержали 10 побед и потерпели 27 поражений.
Последние матчи: «Вашингтон» на домашней арене потерпел крупное поражение от «Нью-Орлеана» (107:128).
Не сыграют: «Вашингтон» не сможет рассчитывать на Трей Янга, у которого мышечная травма.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Вашингтон» одержал победы над «Орландо» (120:112), «Бруклином» (119:99), но проиграл «Филадельфии» (110:131), «Миннесоте» (115:141).
Статистика для ставок
- «Вашингтон» занимает 14 место в Восточной конференции
- «Финикс» занимает 7 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Финикс» одержал победу над «Вашингтоном» (115:101)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. На победу «Вашингтона» — 7.50.
ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Финикс» в первом круге регулярного чемпионата одержал победу над «Вашингтоном» с разницей в 14 очков. «Санз» классом выше аутсайдера Восточной конференции, ожидаем от хозяев уверенной победы.
Ставка: Фора «Финикса» (-14.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: В первой очной встрече баскетболисты «Финикса» и «Вашингтона» забросили друг другу 216 очков.
Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 2.03.