прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 12 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Финикс»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Финикс» занимает 7 место при 23 победах и 15 поражениях.

Последние матчи: «Финикс» на домашней арене переиграл «Нью-Йорк» (112:107). Решающую роль в поединке сыграл Девин Букер, который отправил в кольцо соперника 31 очко.

Не сыграют: В составе «Финикса» не сыграет Джален Грин, у которого врачи диагностировали мышечную травму.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В пяти матчах регулярного чемпионата «Финикс» проиграл «Хьюстону» (97:100), а также одержал победы в поединках против «Мемфиса» (117:98), «Оклахомы» (108:105), «Сакраменто» (129:102).

«Вашингтон»

Турнирная таблица: «Вашингтон» расположился в Восточной конференции на 14 месте. В 37 матчах регулярного чемпионата «волшебники» одержали 10 побед и потерпели 27 поражений.

Последние матчи: «Вашингтон» на домашней арене потерпел крупное поражение от «Нью-Орлеана» (107:128).

Не сыграют: «Вашингтон» не сможет рассчитывать на Трей Янга, у которого мышечная травма.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Вашингтон» одержал победы над «Орландо» (120:112), «Бруклином» (119:99), но проиграл «Филадельфии» (110:131), «Миннесоте» (115:141).

Статистика для ставок

«Вашингтон» занимает 14 место в Восточной конференции

«Финикс» занимает 7 место в Западной конференции

В этом сезоне «Финикс» одержал победу над «Вашингтоном» (115:101)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. На победу «Вашингтона» — 7.50.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Финикс» в первом круге регулярного чемпионата одержал победу над «Вашингтоном» с разницей в 14 очков. «Санз» классом выше аутсайдера Восточной конференции, ожидаем от хозяев уверенной победы.

1.90 Фора «Финикса» (-14.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Финикс» — «Вашингтон» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Финикса» (-14.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В первой очной встрече баскетболисты «Финикса» и «Вашингтона» забросили друг другу 216 очков.

2.03 ТМ 226.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Финикс» — «Вашингтон» позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 2.03.