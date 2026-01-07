«Хьюстон» снова одержит победу над соперником?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 8 января. Начало встречи — в 06:00 по мск.

«Портленд»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Портленд» занимает 9 место, «речники» в 37 матчах одержали 17 побед и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: «Портленд» на домашней арене переиграл «Юту» (137:117). Ключевую роль в поединке сыграл Дени Авдия, оформив 33 очка.

Не сыграют: Шесть баскетболистов не смогут помочь «Портленду» в игре против «Хьюстона»: с травмами из строя выбыли Джерами Грант, Скот Хендерсон, Джру Холидей, Дэмиан Лиллард, Матис Тибул, Блэйк Уэсли.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Несмотря на большие кадровые проблемы «Портленд» одержал три победы в трех последних матчах, «Трэйл Блэйзерс» также нанесли поражения «Сан-Антонио» (115:110) и «Нью-Орлеану» (122:109).

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» улучшил положение в Западной конференции и расположился на 3-й строчке, одержав 22 победы и потерпев 11 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» одержал домашнюю победу в матче против «Финикса» (100:97). Вклад в победу команды внес Кевин Дюрант, оформив дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» из-за травмы колена находится Фред Ванвлит, а Алперен Шенгюн не сыграет из-за травмы лодыжки.

Состояние команды: В последних играх «Хьюстон» нанес поражения «Индиане» (126:119), «Кливленду» (117:100) и «Бруклину» (120:96). Единственную осечку один из лидеров Запада допустил в поединке против «Далласа» (104:110).

Статистика для ставок

«Хьюстон» занимает 3 место в Западной конференции

«Портленд» занимает 9 место в Западной конференции

В этом сезоне «Хьюстон» нанес поражение «Портленду» (140:116)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Портленда» — 3.10.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Хьюстон» уже побеждал соперника в этом сезоне, подход к сопернику один из лидеров Западной конференции знает. Баскетболисты «Рокетс» в первой личной встрече переиграли «Портленд» с разницей в 24 очка.

2.07 Фора «Хьюстона» (-8.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Портленд» — «Хьюстон» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Хьюстона» (-8.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: 256 очков забросили друг другу обе команды в первом круге ассоциации, в том что обе команды сыграют по верхам снова — в этом нет сомнений. Можно сыграть на результативности поединка.

2.33 ТБ 230.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Портленд» — «Хьюстон» позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 2.33.