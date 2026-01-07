прогноз на матч НБА, ставка за 2.80

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 8 января. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Никсы» потеряли одну строчку в Восточной конференции и расположились на 3 месте. Баскетболисты из Нью-Йорка в 36 матчах регулярного чемпионата одержали 23 победы и потерпели 13 поражений.

Последние матчи: «Нью-Йорк» преследует черная полоса игр, в этот раз «Никс» потерпел фиаско в матче против лидера Востока — «Детройта» (90:121).

Не сыграют: По-прежнему в составе «никсов» не смогут сыграть из-за травм Ландри Шамет (травма плеча) и Джош Харт (травма лодыжки).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Баскетболисты Майка Брауна проиграли в четвёртом матче подряд, уступив «Филадельфии» (119:130), «Атланте» (99:111) и «Сан-Антонио» (132:134)

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» в Западной конференции занимает 11 место, одержав 13 побед и потерпев 22 поражения.

Последние матчи: Парикмахеры в рамках минувшего тура нанесли поражение «Голден Стэйт» (103:102). В составе «Клипперс» результативной игрой отметился Кавай Леонард. Форвард оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов.

Не сыграют: «Парикмахеры» не смогут рассчитывать на трех своих игроков: травмы получили Брэдли Бил, Богдан Богданович и Деррик Джонс.

Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» в пяти матчах одержал победы в матчах против «Юты» (118:101), «Сакраменто» (131:90), «Детройта» (112:99). «Парикмахеры» также оступились в игре с «Бостоном» (115:146).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» занимает 3 место в Восточной конференции

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает 11 место в Западной конференции

В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Лос-Анджелес Клипперс» еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.80.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Нью-Йорк» пока преследует черная полоса, команда проиграла в четырех матчах подряд, а вот «Лос-Анджелес Клипперс» набрал ход, одержав пять побед подряд. «Парикмахеры» могут воспользоваться игровым спадом «никсов».

2.80 Победа «Лос-Анджелес Клипперс» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Нью-Йорк» — «Лос-Анджелес Клипперс» позволит вывести на карту выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 2.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 224.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Нью-Йорк» — «Лос-Анджелес Клипперс» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.87.