прогноз на матч НБА, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Шарлотт на «Спектрум Центр» 8 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Шарлотт»

Турнирная таблица: «Шарлотт» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 12 место, «шершни» одержали 13 побед и потерпели 23 поражения.

Последние матчи: «Шарлотт» в гостевой встрече против «Оклахомы» одержал победу со счетом 124:97. Результативной игрой в составе команды отметился Брендон Миллер, набрав 28 очков.

Не сыграют: В лазарете «Шарлотт» находятся Мэйсон Пламли и Грант Уильямс.

Состояние команды: Победная серия «Шарлотт» составляет два матча подряд, «шершни» также нанесли поражение «Чикаго» (112:99).

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» занимает 4 место в Восточной конференции, в 37 матчах регулярного чемпионата канадцы одержали 22 победы и потерпели 15 поражений.

Последние матчи: Канадский клуб в родных стенах нанес два поражения подряд «Атланте» из Джорджии (134:117, 118:100).

Не сыграют: С травмой поясницы канадцам не сможет помочь центровой Якоб Пёлтль.

Состояние команды: В последних матчах «Торонто» выиграл у «Орландо» (107:106), «Голден Стэйт» (141:127 — после овертайма) и проиграл «Денверу» (103:106).

Статистика для ставок

«Торонто» занимает 4 место в Восточной конференции

«Шарлотт» занимает 12 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Шарлотт» переиграл дважды «Торонто» (111:86, 118:111)

«Торонто» одержало победу над «Шарлотт» лишь в первом круге (110:108)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торонто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Шарлотт» — 2.12.

ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Шарлотт» одержал сенсационную победу в поединке против чемпиона «Оклахомы». «Шершни» на кураже могут пройтись катком по кандацам из Торонто. В том, что хозяева дадут бой сопернику — нет сомнений.

Ставка: Победа «Шарлотт» с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.87.