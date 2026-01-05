прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 6 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» на три победы опережает своего главного преследователя — команду «Нью-Йорк». На данный момент «Пистонс» занимает 1 место в таблице Восточной конференции, одержав 26 побед и потерпев 9 поражений.

Последние матчи: Кейд Каннингем сыграл важную роль в поединке против «Кливленда», забросив сопернику 27 очков, совершив 6 подборов и отдав 7 передач. Его команда «Детройт» одержала победу над «кавалеристами» со счётом 114:110.

Не сыграют: Лидер «Детройта» Карис ЛеВерт выбыл из строя из-за травмы колена. К нему с травмой бедра присоединился Тобиас Харрис.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «Детройт» проиграл «Майами» (112:118), «Лос-Анджелес-Клипперс» (99:112) и «Юте» (129:131). Лидер Восточной конференции смог одержать победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (128:106).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 2 место, одержав 23 победы и потерпев 12 поражений. У «никсов» есть прекрасная возможность сократить отставание от «Детройта» до двух побед.

Последние матчи: «Никс» в последнее время не может найти свою игру и проигрывает всем подряд. В этот раз вторая команда Востока уступила в поединке против «Филадельфии» (119:130).

Не сыграют: По-прежнему в составе «никсов» не смогут сыграть из-за травм Ландри Шамет (травма плеча) и Джош Харт (травма лодыжки). В строй команды вернулся Митчелл Робинсон.

Состояние команды: Проигрышная серия «Нью-Йорка» составляет три матча, «никсы» помимо игры с «Филадельфией» уступили в играх против «Атланты» (99:111) и «Сан-Антонио» (132:134).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции

«Нью-Йорк» занимает 2 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Детройт» и «Нью-Йорк» между собой не играли

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Детройта» — 3.35.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Встречаются лидеры Востока — «Детройт» и «Нью-Йорк» разделяют всего три победы. У «Пистонс» есть прекрасная возможность увеличить отрыв от «никсов». Учитывая проигрышную серию нью-йоркцев можно рискнуть в пользу хозяев площадки.

2.07 Фора «Детройта» (+1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Детройт» — «Нью-Йорк» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Детройта» (+1.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.03 ТБ 236.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Детройт» — «Нью-Йорк» принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 2.03.