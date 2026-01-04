прогноз на матч НБА, ставка за 2.60

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 4 января. Начало встречи — в 22:00 по мск.

«Кливленд»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Кливленд» занимает 7 место, баскетболисты из Огайо одержали 20 побед и потерпели 16 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Кливленд» одержал победу в матче против «Денвера» (113:108). Ключевую роль в поединке сыграл Донован Митчелл, который набрал 33 очка, совершил 6 подборов и отдал 5 передач.

Не сыграют: В лазарете команды находятся Сэм Мэррилл и Макс Струс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Кливленд» одержал победу в трех матчах подряд, переиграв также «Финикс» (129:113) и «Сан-Антонио» (113:101).

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции, одержав 25 побед и потерпев 9 поражений.

Последние матчи: «Детройт» в домашних стенах потерпел поражение в матче против «Майами» (112:118).

Не сыграют: Лидер «Детройта» Карис ЛеВерт выбыл из строя из-за травмы колена.

Состояние команды: В пяти матчах лидер Востока одержал победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (128:106), «Сакраменто» (136:127) и проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (99:112), «Юте» (129:131).

Статистика для ставок

«Кливленд» занимает 7 место в Восточной конференции

«Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Кливленд» переиграл «Детройт» (116:95)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Детройта» — 2.50.

ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Детройт» в последних матчах сдал позиции, «Кливленд» напротив, стал подправлять турнирное положение. В первом круге «кавалеристы» уже побеждали соперника с разницей в 21 очко. Ожидаем новой виктории баскетболистов из штата Огайо.

2.60 Фора «Кливленда» (-9.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Кливленд» — «Детройт» принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора «Кливленда» (-9.5) с коэффициентом 2.60.

Прогноз: 211 очков забросили друг другу «Кливленд» и «Детройт», можно сыграть на том, что соперники снова сыграют по низам.

2.33 ТМ 230.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Кливленд» — «Детройт» принесёт прибыль 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТМ 230.5 с коэффициентом 2.33.