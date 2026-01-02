прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 3 января. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Кливленд»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Кливленд» занимает 8 место, баскетболисты из Огайо одержали 19 побед и потерпели 16 поражений.

Последние матчи: «Кливленд» добился уверенной победы в матче против «Финикса» (129:113). Важную роль в поединке сыграл Донован Митчелл, оформив дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов.

Не сыграют: В лазарете команды находятся Сэм Мэррилл и Макс Струс.

Состояние команды: В последних матчах «Кливленд» одержал победы над «Сан-Антонио» (113:101) и «Нью-Орлеаном» (141:118), но проиграл в играх с «Хьюстоном» (100:117) и «Нью-Йорком» (124:126).

«Денвер»

Турнирная таблица: «Денвер» входит в топ-3 Западной конференции, в 33-х матчах «наггетсы» одержали 23 победы и потерпели 10 поражений.

Последние матчи: «Наггетсы» одержали тяжелую победу в гостевом матче против «Торонто» (106:103). В этой встрече отличной результативной игрой отметился Пэйтон Уотсон, защитник набрал 24 очка и совершил 8 подборов.

Не сыграют: Из строя команды выбыли Арон Гордон и Кристиан Браун. Выбыл из строя и лидер «самородков» Никола Йокич, серб получил травму колена в поединке против «Майами» и уже пропустил встречу с «Торонто».

Состояние команды: «Денверу» удалось прервать серию поражений, которая состояла из двух матчей, ранее «наггетсы» уступили в играх против «Майами» (123:147) и «Орландо» (126:127).

Статистика для ставок

«Кливленд» занимает 8 место в Восточной конференции

«Денвер» занимает 3 место в Западной конференции

В этом сезоне «Денвер» и «Кливленд» между собой еще не играли

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Денвера» — 7.00.

ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Денверу» без Николы Йокича будет крайне тяжело в игре против баскетболистов из Огайо. В этом поединке нет никаких сомнений, что «кавалеристы» смогут взять вверх над «самородками».

Ставка: Фора «Кливленда» (-13.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 240.5 с коэффициентом 1.90.