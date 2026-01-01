В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 2 января. Начало встречи — в 06:00 по мск.
«Сакраменто»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Сакраменто» занимает предпоследнее 14 место, «короли» одержали 8 побед и потерпели 25 поражений.
Последние матчи: В выездной встрече против «Лос-Анджелес Клипперс» баскетболисты «Сакраменто» потерпели неудачу со счетом 90:131.
Не сыграют: В составе калифорнийцев не сыграют травмированные Домантас Сабонис (травма колена) и Зак Лавин (травмы лодыжки).
Состояние команды: В последних пяти матчах «короли» одержали победу над «Далласом» (113:107) и «Хьюстоном» (125:124), а также потерпели фиаско в поединках против «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:125) и «Детройтом» (127:136).
«Бостон»
Турнирная таблица: «Бостон» удержался на третьей строчке в Восточной конференции, «Селтикс» в 32 матчах одержал 20 побед и потерпел 12 поражений.
Последние матчи: «Кельты» на выезде одержали победу в матче против «Юты» (129:119). В составе победителей результативной игрой отметился Деррик Уайт, который набрал 27 очков, совершил 7 подборов и отдал 6 передач.
Не сыграют: В лазарете «кельтов» находится лидер «Бостона» Джейсон Тейтум.
Состояние команды: В пяти матчах «Бостон» одержал победы над «Индианой» (140:122, 103:95), «Торонто» (112:96) и проиграл над «Портлендом» (108:114).
Статистика для ставок
- «Сакраменто» занимает 14 место в Западной конференции
- «Бостон» занимает 3 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Бостон» и «Сакраменто» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Сакраменто» — 4.15.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Бостон» справляется без своего ключевого игрока Тейтума, команда в пяти матчах одержала четыре победы. В предстоящей игре «бостонским кельтам» будет противостоять аутсайдер — «Сакраменто», так что можно смело остановить свой выбор на уверенной победе «Селтикс».
Ставка: Ф2 (-11.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.90.