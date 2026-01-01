прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 2 января. Начало встречи — в 06:00 по мск.

«Сакраменто»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Сакраменто» занимает предпоследнее 14 место, «короли» одержали 8 побед и потерпели 25 поражений.

Последние матчи: В выездной встрече против «Лос-Анджелес Клипперс» баскетболисты «Сакраменто» потерпели неудачу со счетом 90:131.

Не сыграют: В составе калифорнийцев не сыграют травмированные Домантас Сабонис (травма колена) и Зак Лавин (травмы лодыжки).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «короли» одержали победу над «Далласом» (113:107) и «Хьюстоном» (125:124), а также потерпели фиаско в поединках против «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:125) и «Детройтом» (127:136).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» удержался на третьей строчке в Восточной конференции, «Селтикс» в 32 матчах одержал 20 побед и потерпел 12 поражений.

Последние матчи: «Кельты» на выезде одержали победу в матче против «Юты» (129:119). В составе победителей результативной игрой отметился Деррик Уайт, который набрал 27 очков, совершил 7 подборов и отдал 6 передач.

Не сыграют: В лазарете «кельтов» находится лидер «Бостона» Джейсон Тейтум.

Состояние команды: В пяти матчах «Бостон» одержал победы над «Индианой» (140:122, 103:95), «Торонто» (112:96) и проиграл над «Портлендом» (108:114).

Статистика для ставок

«Сакраменто» занимает 14 место в Западной конференции

«Бостон» занимает 3 место в Западной конференции

В этом сезоне «Бостон» и «Сакраменто» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Сакраменто» — 4.15.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Бостон» справляется без своего ключевого игрока Тейтума, команда в пяти матчах одержала четыре победы. В предстоящей игре «бостонским кельтам» будет противостоять аутсайдер — «Сакраменто», так что можно смело остановить свой выбор на уверенной победе «Селтикс».

2.07 Ф2 (-11.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Сакраменто» — «Бостон» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Ф2 (-11.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 227.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Сакраменто» — «Бостон» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.90.