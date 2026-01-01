прогноз на матч НБА, ставка за 2.80

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Майами». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 2 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» на две победы опережает своего главного преследователя — команду «Нью-Йорк». На данный момент «Пистонс» занимает 1 место в таблице Восточной конференции, одержав 25 побед и потерпев 8 поражений.

Последние матчи: «Детройт» увез победу из Лос-Анджелеса, переиграв «Лейкерс» со счетом 128:106. Вклад в победу команды внёс Кейд Каннингем. Защитник оформил дабл-дабл из 27 очков и 11 передач.

Не сыграют: Лидер «Детройта» Карис ЛеВерт выбыл из строя из-за травмы колена.

Состояние команды: «Детройту» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей, ранее лидер Востока проиграл «Лос-Анджелес-Клипперс» (99:112) и «Юте» (129:131).

«Майами»

Турнирная таблица: Баскетболисты из Флориды улучшили положение в Восточной конференции, заняв 6 место. «Майами» в 33 матчах одержал 18 побед и потерпел 15 поражений.

Последние матчи: Домашняя серия игр завершилась для «Майами» победой над «Денвером» (147:123). В составе «хитовцев» результативной игрой отметился Норман Пауэлл, который отправил в кольцо соперника 25 очков.

Не сыграют: Тайлер Хирро выбыл из строя из-за травмы пальца.

Состояние команды: Победная серия «хитовцев» составляет три матча, ранее команда добилась успеха в матчах против «Индианы» (142:116) и «Атланты» (126:111).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 1 место в турнирной таблице Восточной конференции

«Майами» занимает 6 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Детройт» выиграл у «Майами» (138:135)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Детройт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Майами» — 2.80.

ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Майами» набрал ход в последних матчах регулярного чемпионата, «хитовцы» одержали три победы подряд, на очереди поединок против лидера Восточной конференции. У баскетболистов из Флориды старые счеты с «Детройтом», в первой личной игре сезона «Майами» уступил сопернику с разницей в 3 очка. Ожидаем, что гости смогут взять реванш на фоне победной серии.

Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 2.80.

Прогноз: «Майами» и «Детройт» в первой очной встрече забросили друг другу 273 очка, так что можно от команд ждать результативной игры.

Ставка: ТБ 244.5 с коэффициентом 2.33.