«Бостон» зацепится за победу в Солт-Лейк-Сити?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити на «Дельта Центр» 31 декабря. Начало встречи — в 05:00 по мск.

«Юта»

Турнирная таблица: «Юта» постепенно улучшает положение в Западной конференции, джазмены поднялись на 11 место при 12 победах и 19 поражениях.

Последние матчи: Баскетболисты из Солт-Лейк-Сити одержали победу в матче против одного из лидеров Запада — «Сан-Антонио» (127:114). Лучшей результативной игрой отметился финский центровой Лаури Маркканен, который отправил в кольцо соперника 29 очков.

Не сыграют: Форвард «джазменов» Джорджес Нианг получил травму ноги и не сможет помочь команде в предстоящем поединке регулярного чемпионата.

Состояние команды: «Юта» одержала победу во втором матче подряд, переиграв также «Детройт» (131:129).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» входит в группу лидеров Восточной конференции, расположившись на 3 месте. «Селтикс» в 31 встрече одержал 19 побед и потерпел 12 поражений.

Последние матчи: «Бостонские кельты» потерпели неудачу в поединке против «Портленда» (108:114).

Не сыграют: В лазарете «кельтов» находится лидер «Бостона» Джейсон Тейтум.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Бостона», которая состояла из четырех матчей. «Кельты» дважды обыграли «Индиану» (140:122, 103:95), и по разу нанесли поражение «Торонто» (112:96) и «Майами» (129:116).

Статистика для ставок

«Юта» занимает 11 место в Западной конференции

«Бостон» занимает 3 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Юта» переиграла «Бостон» (105:103)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Юты» — 3.40.

ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Бостон» в предыдущей личной встрече уступил команде «Юта» с разницей в 2 очка, «кельты» сейчас на ходу и вполне способны дать бой джазменам.

Ставка: Фора «Бостона» (-7.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Юты» и «Бостона» забросили друг другу 208 очков.

Ставка: ТМ 239.5 с коэффициентом 1.94.