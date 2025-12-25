В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Сан-Франциско на «Чейз Центр» 26 декабря. Начало встречи — в 01:00 по мск.
«Голден Стэйт»
Турнирная таблица: «Голден Стэйт» расположился в Западной конференции на 8 месте, у калифорнийцев наблюдается равный баланс игр: 15 побед и 15 поражений.
Последние матчи: «Голден Стэйт» на своей арене нанес поражение «Орландо» (120:97). Лидер команды Стефен Карри забросил в кольцо «магов» 26 очков.
Не сыграют: В составе «Голден Стэйт» с травмой поясницы не сможет сыграть Эл Хорфорд, у Сета Карри — травма бедра.
Состояние команды: Отметим, что «Голден Стэйт» одержал победу во втором матче подряд, помимо игры с «Орландо» команда из Калифорнии добилась победы в матче против «Финикса» (119:116).
«Даллас»
Турнирная таблица: «Даллас» занимает 11 место в Западной конференции, в 31 матче «ковбои» одержали 12 побед и потерпели 19 поражений.
Последние матчи: «Даллас» с минимальным перевесом переиграл «Денвер» (131:130). Ключевую роль в поединке сыграл Купер Флэг, забросив в кольцо соперника 33 очка.
Не сыграют: С травмой колена техасцам не помогут ключевые баскетболисты Данте Экзам, Кайри Ирвинг.
Состояние команды: «Далласу» удалось прервать чёрную полосу игр, ранее «ковбои» проиграли «Нью-Орлеану» (113:119) и «Филадельфии» (114:121).
Статистика для ставок
- «Голден Стэйт» занимает 8 место в Западной конференции
- «Даллас» занимает 11 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Даллас» и «Голден Стэйт» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. На победу «Далласа» — 3.60.
ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: Стефен Карри находится в отменной игровой форме и вполне способен помочь «Голден Стэйт» одержать победу над серьезным соперником из Техаса.
Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-7.5) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.90.