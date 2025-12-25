прогноз на матч НБА, ставка за 3.10

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 25 декабря. Начало встречи — в 20:00 по мск.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» на Востоке занимает 2 место, в 29 матчах «никсы» одержали 20 побед и потерпели 9 поражений.

Последние матчи: «Нью-йоркская» команда уступила в гостевом поединке против «Миннесоты» (104:115).

Не сыграют: По-прежнему в составе «никсов» не смогут сыграть из-за травм Ландри Шамет (травма плеча) и Майлз Макбрайд (травма лодыжки). Из строя команды с травмой лодыжки выбыл ключевые баскетболисты О Джи Ануноби и Джален Брансон.

Состояние команды: В последних матчах «никсы» одержали победы над «Майами» (132:125), «Индианой» (114:113), «Сан-Антонио» (124:113) и проиграли «Филадельфии» (107:116).

«Кливленд»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Кливленд» занимает 7 место, баскетболисты из Огайо одержали 17 побед и потерпели 14 поражений.

Последние матчи: «Кливленд» на домашней арене нанес поражение «Нью-Орлеану» (141:118). Вклад в победу «кавалеристов» внёс Донован Мителл, забросив 27 очков.

Не сыграют: В лазарете команды находятся Макс Струс, Эван Мобли и Ларри Нэнс-мл.

Состояние команды: «Кливленд» одержал вторую победу подряд, выиграв также у «Шарлотт» (139:132). До этого «Кавальерс» проиграл «Чикаго» (125:136, 111:127) и «Шарлотт» (111:119).

«Нью-Йорк» занимает 2 место в Восточной конференции

«Кливленд» занимает 7 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Нью-Йорк» выиграл у «Кливленда» (119:111)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Кливленда» — 3.10.

ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Нью-Йорк» потерял ключевых игроков перед важной игрой с «Кливлендом». Так «кавалеристы» могут не только воспользоваться шансом, но ивзять реванш у «никсов».

Ставка: Победа «Кливленда» с коэффициентом 3.10.

Прогноз: В первой очной игре сезона баскетболисты «Нью-Йорка» и «Кливленда» забросили друг другу 230 очков.

Ставка: ТМ 239.5 с коэффициентом 1.90.