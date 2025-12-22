Возьмут ли «речники» реванш у лидера Востока?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 23 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск.

«Портленд»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Портленд» занимает 10 место, «речники» в 28 матчах одержали 12 побед и потерпели 16 поражений.

Последние матчи: «Портленд» в гостях одержал победу над «Сакраменто» (98:93). Ключевую роль в поединке сыграл Дени Авдия, оформив дабл-дабл из 24 очков и 11 передач.

Не сыграют: В лазарете команды находятся два баскетболиста, с травмой икры из строя выбыл Джру Холидей, а с травмой ахилла — Дэмиан Лиллард.

Состояние команды: «Портленд» одержал победу в третьем матче подряд, переиграв также «Сакраменто» (134:133 — после овертайма) и «Голден Стэйт» (136:131).

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» уверенно лидирует в таблице Восточной конференции, опережая «Нью-Йорк» на три победы. В 28 матчах команда одержала 22 победы и потерпела 6 поражений.

Последние матчи: Защитник команды Кейд Каннингем оформил трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 10 передачв поединке против «шершней». Его команда «Детройт» нанесла поражение «Шарлотт» (112:86).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: До встречи с «Шарлотт» баскетболисты «Детройта» проиграли «Далласу» (114:116 — после овертайма). Этой встречей прервалась четырехматчевая победная серия лидера Востока.

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции

«Портленд» занимает 10 место в Западной конференции

В этом сезоне «Детройт» нанес поражение «Портленду» (122:116)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Детройт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Портленда» — 2.95.

ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Детройт» в этом сезоне уже обыгрывал «Портленд», не исключаем новой победы лидера Восточной конференции.

Ставка: Фора «Детройта» (-5.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В прошлой личной игре соперники забросили друг другу 238 очков.

Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 2.33.