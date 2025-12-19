В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 20 декабря. Начало встречи — в 03:00 по мск.
«Нью-Йорк»
Турнирная таблица: «Нью-Йорк» поднялся с 4-го на 2-е место в Восточной конференции. В 26 матчах «никсы» одержали 19 побед и потерпели 7 поражений.
Последние матчи: «никсы» добились тяжелой победы в матче против «Индианы» в гостевом поединке (114:113). Вклад в победу команды внес Джален Брансон, набрав 25 очков, соверши 7 подборов и отдав 7 передач.
Не сыграют: С травмой плеча в лазарете находится Ландри Шамет, также из строя выбыли Джош Харт (растяжение брюшных мышц), Майлз Макбрайд (травма лодыжки), Митчелл Робинсон (травма лодыжки), Карл-Энтони Таунс (травма колена).
Состояние команды: «Нью-Йорк» одержал победу в седьмом матче подряд, в выигрышную серию команды входят поединки против «Сан-Антонио» (124:113), «Орландо» (132:120, 106:100), «Торонто» (117:101), «Юты» (146:112) и «Шарлотт» (119:104).
«Филадельфия»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Филадельфия» занимает 6 место, одержав 14 побед и потерпев 11 поражений.
Последние матчи: «Филадельфия» в минувшем туре регулярного чемпионата потерпела неудачу в поединке против «Атланты» (117:120).
Не сыграют: В лазарете «Филадельфии» находятся травмированные Келли Убре и Трендон Уотфорд.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Филадельфия» одержала победы в матчах против «Милуоки» (116:101), «Голден Стэйт» (99:98) и «Индианы» (115:105).
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» занимает 2 место в Восточной конференции
- «Филадельфия» занимает 5 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Филадельфия» еще не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Филадельфии» — 2.80.
ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: Встречаются две атакующие команды Восточной конференции, «Нью-Йорк» выдает победную серию и имеет все шансы добиться очередного успеха в поединке против «Филадельфии».
Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-7.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: 240 очков за игру — средний показатель встреч «Нью-Йорка» в последних матчах регулярного чемпионата, так что можно сделать выбор в пользу результативного баскетбола.
Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 2.30.