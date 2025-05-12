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    «Кливленд» выиграет второй матч в Индианаполисе?

    Индиана — Кливленд. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч плей-офф НБА, 12 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Кливленд»
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    «Кливленд»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 12 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Кливленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 12 Мая 2025 года

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
    •  Индиана 03:00 Кливленд

    Кливленд

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Индиана»

    Турнирное положение: Не могла «Индиана» провести всю серию против лучшей команды конференции на одном дыхании, поэтому поражение рано или поздно должно было случиться.

    Последние матчи: После 2:0 в Огайо «Индиана» ехала к себе домой в качестве хозяйки положения в серии, но это ей не помогло.

    Индиана — Кливленд: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Сложности у «Индианы» со здоровьем имеются у Джексона, и с большой долей вероятности «Пэйсерс» придется обходиться без него до заверешния плей-офф.

    Общий тонус клуба: После проигрыша без вариантов в первом домашнем матче серии, у Карлайла будет достаточно головной боли, чтобы не проиграть вторую домашнюю встречу подряд.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Пока что «Кливленд» продолжает быть догонящим в серии, однако сил для полноценного возвращения в игру у коллектива Аткинсона достаточно.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Это было отлично продемонстрировано в первом матче в Индианаполисе, где «Кливленд» спокойно разобрался с хозяевами паркета ещё до большого перерыва.

    Травмированные игроки: Проблем с травмированными игроками у «Кливленда» нет, хотя ещё недавно проблемы со здоровьем были у Мобли, Хантера и Гарленда.

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    Общий тонус клуба: Существует большая вероятность, что и в предстоящем поединке против «Пэйсерс» гости будут диктовать ход игры на протяжении большей части поединка.

    Статистика для ставок

    • «Индиана» за четыре последних домашних поединка проиграла только раз

    • В четырех последних очных противостояниях в Индианаполисе «Кливленд» одержал три победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 2.76, а на победу «Кливленда» — 1.48.

    Прогноз: «Кливленд» имеет весьма хорошие шансы сравнять счет в серии.

    Альтернативный прогноз: Гости постараются запихнуть «Индиану» в тиски оборонительной игры, поэтому большого общего тотала матча ждать не стоит.

    Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.86.

    Альтернативная ставка: ТМ 226 с коэффициентом 2.19.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Индиана — Кливленд?

    Матч Индиана — Кливленд состоится 12 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Индиана — Кливленд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Индиана — Кливленд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-5)» с коэффициентом у букмекеров 1.86.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Индиана — Кливленд?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Индиана — Кливленд?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 2.76, а на победу «Кливленда» — 1.48.

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