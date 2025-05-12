Индиана — Кливленд. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч плей-офф НБА, 12 мая 2025 года

Индиана
Кливленд
«Индиана»
Турнирное положение: Не могла «Индиана» провести всю серию против лучшей команды конференции на одном дыхании, поэтому поражение рано или поздно должно было случиться.
Последние матчи: После 2:0 в Огайо «Индиана» ехала к себе домой в качестве хозяйки положения в серии, но это ей не помогло.
Индиана — Кливленд: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сложности у «Индианы» со здоровьем имеются у Джексона, и с большой долей вероятности «Пэйсерс» придется обходиться без него до заверешния плей-офф.
Общий тонус клуба: После проигрыша без вариантов в первом домашнем матче серии, у Карлайла будет достаточно головной боли, чтобы не проиграть вторую домашнюю встречу подряд.
«Кливленд»
Турнирное положение: Пока что «Кливленд» продолжает быть догонящим в серии, однако сил для полноценного возвращения в игру у коллектива Аткинсона достаточно.
Последние матчи: Это было отлично продемонстрировано в первом матче в Индианаполисе, где «Кливленд» спокойно разобрался с хозяевами паркета ещё до большого перерыва.
Травмированные игроки: Проблем с травмированными игроками у «Кливленда» нет, хотя ещё недавно проблемы со здоровьем были у Мобли, Хантера и Гарленда.
Общий тонус клуба: Существует большая вероятность, что и в предстоящем поединке против «Пэйсерс» гости будут диктовать ход игры на протяжении большей части поединка.
Статистика для ставок
- «Индиана» за четыре последних домашних поединка проиграла только раз
- В четырех последних очных противостояниях в Индианаполисе «Кливленд» одержал три победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 2.76, а на победу «Кливленда» — 1.48.
Прогноз: «Кливленд» имеет весьма хорошие шансы сравнять счет в серии.
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Альтернативный прогноз: Гости постараются запихнуть «Индиану» в тиски оборонительной игры, поэтому большого общего тотала матча ждать не стоит.
Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.86.
Альтернативная ставка: ТМ 226 с коэффициентом 2.19.