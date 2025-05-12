Индиана — Кливленд. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч плей-офф НБА, 12 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 12 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Кливленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: Не могла «Индиана» провести всю серию против лучшей команды конференции на одном дыхании, поэтому поражение рано или поздно должно было случиться.

Последние матчи: После 2:0 в Огайо «Индиана» ехала к себе домой в качестве хозяйки положения в серии, но это ей не помогло.

Индиана — Кливленд: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.7516.001.53Бонус$1500

Травмированные игроки: Сложности у «Индианы» со здоровьем имеются у Джексона, и с большой долей вероятности «Пэйсерс» придется обходиться без него до заверешния плей-офф.

Общий тонус клуба: После проигрыша без вариантов в первом домашнем матче серии, у Карлайла будет достаточно головной боли, чтобы не проиграть вторую домашнюю встречу подряд.

«Кливленд»

Турнирное положение: Пока что «Кливленд» продолжает быть догонящим в серии, однако сил для полноценного возвращения в игру у коллектива Аткинсона достаточно.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Это было отлично продемонстрировано в первом матче в Индианаполисе, где «Кливленд» спокойно разобрался с хозяевами паркета ещё до большого перерыва.

Травмированные игроки: Проблем с травмированными игроками у «Кливленда» нет, хотя ещё недавно проблемы со здоровьем были у Мобли, Хантера и Гарленда.

Общий тонус клуба: Существует большая вероятность, что и в предстоящем поединке против «Пэйсерс» гости будут диктовать ход игры на протяжении большей части поединка.

Статистика для ставок

«Индиана» за четыре последних домашних поединка проиграла только раз

В четырех последних очных противостояниях в Индианаполисе «Кливленд» одержал три победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 2.76, а на победу «Кливленда» — 1.48.

Прогноз: «Кливленд» имеет весьма хорошие шансы сравнять счет в серии.

Альтернативный прогноз: Гости постараются запихнуть «Индиану» в тиски оборонительной игры, поэтому большого общего тотала матча ждать не стоит.

Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.86.

Альтернативная ставка: ТМ 226 с коэффициентом 2.19.