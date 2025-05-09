Миннесота — Голден Стэйт. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 9 мая 2025 года

Во втором матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на стадионе «Таргет Центр» 9 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Голден Стэйт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии).

Последние матчи: «Миннесота» потерпела поражение в первой игре противостояния с «Голден Стэйт» (88:99).

Миннесота — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.2019.005.13Бонус$1500

Не сыграют: Выбыл из строя центровой Наз Райд, который получил травму подколенного сухожилия.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Наз Райд получил травму в первой игре серии с «Голден Стэйт», на площадке баскетболист провёл 33 минуты 40 секунд. За это время игрок набрал 19 очков, совершил 5 подборов и отдал 1 передачу.

«Голден Стэйт»

Путь в плей-офф: «Голден Стэйт» пришлось сыграть все 7 матчей против «Хьюстона», чтобы обеспечить себе путёвку во второй круг плей-офф (4:3 — победа в серии).

Последние матчи: Бадди Хилд сыграл ключевую роль в победной игре против «Миннесоты», забросив в кольцо соперника 24 очка.

Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия в лазарете команды оказался лидер «золотых» Стефен Карри.

Состояние команды: Карри выбыл из строя в самом начале первого матча серии с «Миннесотой». Фаворит калифорнийцев может пропустить все игры с «лесными волками» из-за травмы.

Статистика для ставок

«Миннесота» в первом раунде плей-офф обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:1)

«Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф обыграл «Хьюстон» (4:3)

«Голден Стэйт» обыгрывает «Миннесоту» в серии (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Голден Стэйт» — 4.85.

ТБ 200.5 и ТМ 200.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: У «Миннесоты» появилась прекрасная возможность сравнять счёт в серии, так как «Голден Стэйт» не сможет рассчитывать на своего фаворита Стефа Карри.

Ставка: Фора «Миннесоты» (-10.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: 187 очков забросили команды друг другу в первом матче противостояния, можно рискнуть и сыграть на том, что «Миннесота» и «Голден Стэйт» сыграют по низам.

Ставка: ТМ 200.5 с коэффициентом 1.90.