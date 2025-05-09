Миннесота — Голден Стэйт. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 9 мая 2025 года

Миннесота
Голден Стэйт
«Миннесота»
Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии).
Последние матчи: «Миннесота» потерпела поражение в первой игре противостояния с «Голден Стэйт» (88:99).
Миннесота — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Выбыл из строя центровой Наз Райд, который получил травму подколенного сухожилия.
Состояние команды: Наз Райд получил травму в первой игре серии с «Голден Стэйт», на площадке баскетболист провёл 33 минуты 40 секунд. За это время игрок набрал 19 очков, совершил 5 подборов и отдал 1 передачу.
«Голден Стэйт»
Путь в плей-офф: «Голден Стэйт» пришлось сыграть все 7 матчей против «Хьюстона», чтобы обеспечить себе путёвку во второй круг плей-офф (4:3 — победа в серии).
Последние матчи: Бадди Хилд сыграл ключевую роль в победной игре против «Миннесоты», забросив в кольцо соперника 24 очка.
Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия в лазарете команды оказался лидер «золотых» Стефен Карри.
Состояние команды: Карри выбыл из строя в самом начале первого матча серии с «Миннесотой». Фаворит калифорнийцев может пропустить все игры с «лесными волками» из-за травмы.
Статистика для ставок
- «Миннесота» в первом раунде плей-офф обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:1)
- «Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф обыграл «Хьюстон» (4:3)
- «Голден Стэйт» обыгрывает «Миннесоту» в серии (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Голден Стэйт» — 4.85.
ТБ 200.5 и ТМ 200.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: У «Миннесоты» появилась прекрасная возможность сравнять счёт в серии, так как «Голден Стэйт» не сможет рассчитывать на своего фаворита Стефа Карри.
Ставка: Фора «Миннесоты» (-10.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: 187 очков забросили команды друг другу в первом матче противостояния, можно рискнуть и сыграть на том, что «Миннесота» и «Голден Стэйт» сыграют по низам.
Ставка: ТМ 200.5 с коэффициентом 1.90.