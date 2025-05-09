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    «Миннесота» сравняет счёт в серии?

    Миннесота — Голден Стэйт. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Голден Стэйт»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»
    Во втором матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на стадионе «Таргет Центр» 9 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Голден Стэйт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 09 Мая 2025 года

    Миннесота

  • НБА. Плей-офф
    •  Миннесота 03:30 Голден Стэйт

    Голден Стэйт

  • Окленд
    •

    «Миннесота»

    Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии).

    Последние матчи: «Миннесота» потерпела поражение в первой игре противостояния с «Голден Стэйт» (88:99).

    Миннесота — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Выбыл из строя центровой Наз Райд, который получил травму подколенного сухожилия.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Наз Райд получил травму в первой игре серии с «Голден Стэйт», на площадке баскетболист провёл 33 минуты 40 секунд. За это время игрок набрал 19 очков, совершил 5 подборов и отдал 1 передачу.

    «Голден Стэйт»

    Путь в плей-офф: «Голден Стэйт» пришлось сыграть все 7 матчей против «Хьюстона», чтобы обеспечить себе путёвку во второй круг плей-офф (4:3 — победа в серии).

    Последние матчи: Бадди Хилд сыграл ключевую роль в победной игре против «Миннесоты», забросив в кольцо соперника 24 очка.

    Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия в лазарете команды оказался лидер «золотых» Стефен Карри.

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    Состояние команды: Карри выбыл из строя в самом начале первого матча серии с «Миннесотой». Фаворит калифорнийцев может пропустить все игры с «лесными волками» из-за травмы.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» в первом раунде плей-офф обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:1)

    • «Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф обыграл «Хьюстон» (4:3)

    • «Голден Стэйт» обыгрывает «Миннесоту» в серии (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Голден Стэйт» — 4.85.

    ТБ 200.5 и ТМ 200.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: У «Миннесоты» появилась прекрасная возможность сравнять счёт в серии, так как «Голден Стэйт» не сможет рассчитывать на своего фаворита Стефа Карри.

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-10.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: 187 очков забросили команды друг другу в первом матче противостояния, можно рискнуть и сыграть на том, что «Миннесота» и «Голден Стэйт» сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 200.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Миннесота — Голден Стэйт?

    Матч Миннесота — Голден Стэйт состоится 09 мая 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Миннесота — Голден Стэйт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Миннесоты» (-10.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Миннесота — Голден Стэйт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Миннесоты» (-10.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Миннесота — Голден Стэйт?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Миннесота — Голден Стэйт?

    Коэффициенты букмекеров: : «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Голден Стэйт» — 4.85.

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    Миннесота — Голден Стэйт: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 09.05.202503:30. «Миннесота» сравняет счёт в серии?
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