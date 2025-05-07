Кливленд — Индиана. Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч плей-офф НБА, 07 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 07 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: Сейчас у «Кливленда» прибавится куда больше сложностей с добычей побед, поскольку «иноходцы» были одной из самых неудобных команд для «Кавальерс» по регулярному сезону.

Последние матчи: После легкого прохода «Майами» «Кливленд» не совсем правильно рассчитал силы на старт серии против «Индианы» и по делу проиграл первый матч у себя дома.

Кливленд — Индиана: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.2518.004.45Бонус$1500

Травмироранные игроки: Тренерский штаб «Кливленда» может радоваться, ибо в его составе нет ни одного травмированного и дисквалифицированного игрока.

Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что хозяева добавят в мощи и постараются смять «Индиану» во втором матче противостояния.

«Индиана»

Турнирное положение: По итогам первого матча серии с клубом из Огайо можно с уверенностью сказать, что «Индиана» не будет мальчиком для битья в противостоянии с лучшей командой конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Скорость принятия решений и нестандартная игра под кольцом соперника позволили «Индиане» решать свои впоросы в нападении с большей эффективностью, чем это педполагалось перед матчем.

Травмированные игроки: Проблемы Джексона с ахиллом продолжаются, поэтому «Индиане» придется и в этой серии играть без него.

Общий тонус клуба: Вторая игра против победителя Востока будет уже не такой прогулочной, как первый матч серии, поэтому гостям нужно быть готовыми к самому неблагоприятному развитию событий.

Статистика для ставок

«Кливленд» за пять последних матчей проиграл всего лишь раз

«Индиана» выиграла три последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.25, а на победу «Индианы» — 4.29.

Прогноз: «Кливленд» легко сравняет счет в серии, поскольку выйдет на матч более подготовленным.

Альтернативный прогноз: Снова будет результативная игра в две корзины, поэтому спокойно можно прогнозировать результативный матч.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.72.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.17.