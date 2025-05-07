Кливленд — Индиана. Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч плей-офф НБА, 07 мая 2025 года

Кливленд
Индиана
«Кливленд»
Турнирное положение: Сейчас у «Кливленда» прибавится куда больше сложностей с добычей побед, поскольку «иноходцы» были одной из самых неудобных команд для «Кавальерс» по регулярному сезону.
Последние матчи: После легкого прохода «Майами» «Кливленд» не совсем правильно рассчитал силы на старт серии против «Индианы» и по делу проиграл первый матч у себя дома.
Кливленд — Индиана: коэффициенты букмекеров
Травмироранные игроки: Тренерский штаб «Кливленда» может радоваться, ибо в его составе нет ни одного травмированного и дисквалифицированного игрока.
Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что хозяева добавят в мощи и постараются смять «Индиану» во втором матче противостояния.
«Индиана»
Турнирное положение: По итогам первого матча серии с клубом из Огайо можно с уверенностью сказать, что «Индиана» не будет мальчиком для битья в противостоянии с лучшей командой конференции.
Последние матчи: Скорость принятия решений и нестандартная игра под кольцом соперника позволили «Индиане» решать свои впоросы в нападении с большей эффективностью, чем это педполагалось перед матчем.
Травмированные игроки: Проблемы Джексона с ахиллом продолжаются, поэтому «Индиане» придется и в этой серии играть без него.
Общий тонус клуба: Вторая игра против победителя Востока будет уже не такой прогулочной, как первый матч серии, поэтому гостям нужно быть готовыми к самому неблагоприятному развитию событий.
Статистика для ставок
- «Кливленд» за пять последних матчей проиграл всего лишь раз
- «Индиана» выиграла три последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.25, а на победу «Индианы» — 4.29.
Прогноз: «Кливленд» легко сравняет счет в серии, поскольку выйдет на матч более подготовленным.
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Альтернативный прогноз: Снова будет результативная игра в две корзины, поэтому спокойно можно прогнозировать результативный матч.
Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.72.
Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.17.