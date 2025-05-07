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    «Кливленд» легко сделает счет в серии равным?

    Кливленд — Индиана. Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч плей-офф НБА, 07 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Индиана»
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    «Кливленд»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 07 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 07 Мая 2025 года

    Кливленд

  • НБА. Плей-офф
    •  Кливленд 02:00 Индиана

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Сейчас у «Кливленда» прибавится куда больше сложностей с добычей побед, поскольку «иноходцы» были одной из самых неудобных команд для «Кавальерс» по регулярному сезону.

    Последние матчи: После легкого прохода «Майами» «Кливленд» не совсем правильно рассчитал силы на старт серии против «Индианы» и по делу проиграл первый матч у себя дома.

    Кливленд — Индиана: коэффициенты букмекеров

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  • 1.2518.004.45Бонус$1500
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    Травмироранные игроки: Тренерский штаб «Кливленда» может радоваться, ибо в его составе нет ни одного травмированного и дисквалифицированного игрока.

    Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что хозяева добавят в мощи и постараются смять «Индиану» во втором матче противостояния.

    «Индиана»

    Турнирное положение: По итогам первого матча серии с клубом из Огайо можно с уверенностью сказать, что «Индиана» не будет мальчиком для битья в противостоянии с лучшей командой конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Скорость принятия решений и нестандартная игра под кольцом соперника позволили «Индиане» решать свои впоросы в нападении с большей эффективностью, чем это педполагалось перед матчем.

    Травмированные игроки: Проблемы Джексона с ахиллом продолжаются, поэтому «Индиане» придется и в этой серии играть без него.

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    Общий тонус клуба: Вторая игра против победителя Востока будет уже не такой прогулочной, как первый матч серии, поэтому гостям нужно быть готовыми к самому неблагоприятному развитию событий.

    Статистика для ставок

    • «Кливленд» за пять последних матчей проиграл всего лишь раз

    • «Индиана» выиграла три последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.25, а на победу «Индианы» — 4.29.

    Прогноз: «Кливленд» легко сравняет счет в серии, поскольку выйдет на матч более подготовленным.

    Альтернативный прогноз: Снова будет результативная игра в две корзины, поэтому спокойно можно прогнозировать результативный матч.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.72.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.17.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кливленд — Индиана?

    Матч Кливленд — Индиана состоится 07 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кливленд — Индиана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-8).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кливленд — Индиана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-8)» с коэффициентом у букмекеров 1.72.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кливленд — Индиана?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кливленд — Индиана?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.25, а на победу «Индианы» — 4.29.

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