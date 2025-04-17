В рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Майами». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 17 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Регулярный сезон «Чикаго» закончил на девятой позиции востояной конференции, что не примерно один и тот же результат на протяжении последних пяти регулярок.

Последние матчи: В семи последних матчах «Чикаго» проиграл только раз, и это было поражение «Кливленду», обыграть который представляется довольно трудоемкой задачей в этом сезоне.

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Травмированные игроки: В списке долгосрочно травмированных игроков «Чикаго» находится только Досунму, испытывающий серьезные проблемы с плечом.

Общий тонус клуба: В игре против «Майами» у хозяев больше шансов на успех за счет более прогрессивной игы в атаке после всех соверешенных в дедлайн обменов.

«Майами»

Турнирное положение: Весь сезон у «Майами» проходит не так, как планировалось. Команда на финише сезона проиграла все, что можно, но в десятку сильнейших она попала с запасом.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В шести последних матчах по сезону «Майами» смог выиграть только два раза, которые пришлись на игры против слабейших коллективов лиги.

Травмированные игроки: В предстоящем поединке за «Майами» не смогут сыграть Смит и Стивенс. С таким потерями можно играть на пределе возможностей против «Чикаго».

Общий тонус клуба: Не покидает уверенность, что против «Чикаго» Споэлстра придумает, как сыграть, чтобы победить, но сделать это будет предельно тяжело.

Статистика для ставок

«Чикаго» в семи последних поединках выиграл шесть раз

Три последних очных противостояния «Майами» проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Чикаго» дают коэффициент 1.87, а на победу «Майами» — 1.97.

Прогноз: «Майами» не придумает, как обыграть «Чикаго» в самом важном матче сезона.

Альтернативный прогноз: Соперники будут демонстрировать чудеса игры в обороне.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.

Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.12.