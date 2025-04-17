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    «Чикаго» оставит «Майами» за бортом плей-офф?

    Чикаго — Майами. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч плей-ин НБА, 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Майами»
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    «Чикаго»
    В рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Майами». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 17 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 17 Апреля 2025 года

    Чикаго

  • НБА. Плей-офф
    •  Чикаго 02:30 Майами

    Майами

  • Майами
    •

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Регулярный сезон «Чикаго» закончил на девятой позиции востояной конференции, что не примерно один и тот же результат на протяжении последних пяти регулярок.

    Последние матчи: В семи последних матчах «Чикаго» проиграл только раз, и это было поражение «Кливленду», обыграть который представляется довольно трудоемкой задачей в этом сезоне.

    Чикаго — Майами: коэффициенты букмекеров

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  • 1.9514.002.03Бонус$1500
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    Травмированные игроки: В списке долгосрочно травмированных игроков «Чикаго» находится только Досунму, испытывающий серьезные проблемы с плечом.

    Общий тонус клуба: В игре против «Майами» у хозяев больше шансов на успех за счет более прогрессивной игы в атаке после всех соверешенных в дедлайн обменов.

    «Майами»

    Турнирное положение: Весь сезон у «Майами» проходит не так, как планировалось. Команда на финише сезона проиграла все, что можно, но в десятку сильнейших она попала с запасом.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В шести последних матчах по сезону «Майами» смог выиграть только два раза, которые пришлись на игры против слабейших коллективов лиги.

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке за «Майами» не смогут сыграть Смит и Стивенс. С таким потерями можно играть на пределе возможностей против «Чикаго».

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    Общий тонус клуба: Не покидает уверенность, что против «Чикаго» Споэлстра придумает, как сыграть, чтобы победить, но сделать это будет предельно тяжело.

    Статистика для ставок

    • «Чикаго» в семи последних поединках выиграл шесть раз

    • Три последних очных противостояния «Майами» проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Чикаго» дают коэффициент 1.87, а на победу «Майами» — 1.97.

    Прогноз: «Майами» не придумает, как обыграть «Чикаго» в самом важном матче сезона.

    Альтернативный прогноз: Соперники будут демонстрировать чудеса игры в обороне.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.

    Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.12.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Чикаго — Майами?

    Матч Чикаго — Майами состоится 17 апреля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Какой прогноз на матч Чикаго — Майами?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Чикаго — Майами?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чикаго — Майами?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Чикаго — Майами?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Чикаго» дают коэффициент 1.87, а на победу «Майами» — 1.97.

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