Чикаго
Майами
«Чикаго»
Турнирное положение: Регулярный сезон «Чикаго» закончил на девятой позиции востояной конференции, что не примерно один и тот же результат на протяжении последних пяти регулярок.
Последние матчи: В семи последних матчах «Чикаго» проиграл только раз, и это было поражение «Кливленду», обыграть который представляется довольно трудоемкой задачей в этом сезоне.
Чикаго — Майами: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В списке долгосрочно травмированных игроков «Чикаго» находится только Досунму, испытывающий серьезные проблемы с плечом.
Общий тонус клуба: В игре против «Майами» у хозяев больше шансов на успех за счет более прогрессивной игы в атаке после всех соверешенных в дедлайн обменов.
«Майами»
Турнирное положение: Весь сезон у «Майами» проходит не так, как планировалось. Команда на финише сезона проиграла все, что можно, но в десятку сильнейших она попала с запасом.
Последние матчи: В шести последних матчах по сезону «Майами» смог выиграть только два раза, которые пришлись на игры против слабейших коллективов лиги.
Травмированные игроки: В предстоящем поединке за «Майами» не смогут сыграть Смит и Стивенс. С таким потерями можно играть на пределе возможностей против «Чикаго».
Общий тонус клуба: Не покидает уверенность, что против «Чикаго» Споэлстра придумает, как сыграть, чтобы победить, но сделать это будет предельно тяжело.
Статистика для ставок
- «Чикаго» в семи последних поединках выиграл шесть раз
- Три последних очных противостояния «Майами» проиграл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Чикаго» дают коэффициент 1.87, а на победу «Майами» — 1.97.
Прогноз: «Майами» не придумает, как обыграть «Чикаго» в самом важном матче сезона.
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Альтернативный прогноз: Соперники будут демонстрировать чудеса игры в обороне.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.
Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.12.