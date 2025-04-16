«Орландо»
Турнирное положение: Прошедшая регулярка для «Орландо» оказалась смазанной, но коллектив Мозли все же смог закрепиться на седьмом месте восточной конференции.
Последние матчи: В шести последних поединках «Орландо» проиграл только раз, уступив в последнем матче по календарю как раз «Атланте».
Травмированные игроки: В решающей игре сезона у «Орландо» точно не смогут сыграть Мориц Вагнер и Джейлен Саггс, чьи травмы колена весьма серьезные. Под вопросом участие Банкеро, Джозефа и другого Вагнера. Если все они не смогут сыграть, то «Мэджик» можно не мечтать о выходе в плей-офф.
Общий тонус клуба: Очередной поединок против «Хокс» нужно выигрывать, ибо «Мэджик» рискуют пролететь мимо плей-офф.
«Атланта»
Турнирное положение: Положение дел в «Атланте» улучшается от матча к матчу, и завершение регулярного чемпионата команда из Джорджии провела на отлично.
Последние матчи: В трех последних матчах «Атланта» ни разу не проиграла, а качество показанного баскетбола приятно удивило.
Травмированные игроки: В предстоящем поединке у «Атланты» не будет Бафкина, Джонсона и Нэнса-младшего, но и без них коллектив Снайдера вполне может разжиться победой.
Общий тонус клуба: С проблемным «Орландо» не только можно, но и нужно бороться за победу. Тем более за «Хокс» точно смогут сыграть несколько важных баскетболистов.
Статистика для ставок
- «Атланта» не проигрывает три матча подряд
- В трех последних очных поединках «Орландо» победил два раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.51, а на победу «Атланты» — 2.67.
Прогноз: «Атланта» вполне может выиграть ещё один матч у «Орландо».
- 2.30Голден Стэйт — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Несмотря на важность матча, клубы могут накидать друг другу достаточное количество очков.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.61.
Альтернативная ставка: ТБ 214 с коэффициентом 2.17.