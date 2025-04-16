В рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в «Киа Центре» 16 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Атланта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: Прошедшая регулярка для «Орландо» оказалась смазанной, но коллектив Мозли все же смог закрепиться на седьмом месте восточной конференции.

Последние матчи: В шести последних поединках «Орландо» проиграл только раз, уступив в последнем матче по календарю как раз «Атланте».

Травмированные игроки: В решающей игре сезона у «Орландо» точно не смогут сыграть Мориц Вагнер и Джейлен Саггс, чьи травмы колена весьма серьезные. Под вопросом участие Банкеро, Джозефа и другого Вагнера. Если все они не смогут сыграть, то «Мэджик» можно не мечтать о выходе в плей-офф.

Общий тонус клуба: Очередной поединок против «Хокс» нужно выигрывать, ибо «Мэджик» рискуют пролететь мимо плей-офф.

«Атланта»

Турнирное положение: Положение дел в «Атланте» улучшается от матча к матчу, и завершение регулярного чемпионата команда из Джорджии провела на отлично.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В трех последних матчах «Атланта» ни разу не проиграла, а качество показанного баскетбола приятно удивило.

Травмированные игроки: В предстоящем поединке у «Атланты» не будет Бафкина, Джонсона и Нэнса-младшего, но и без них коллектив Снайдера вполне может разжиться победой.

Общий тонус клуба: С проблемным «Орландо» не только можно, но и нужно бороться за победу. Тем более за «Хокс» точно смогут сыграть несколько важных баскетболистов.

Статистика для ставок

«Атланта» не проигрывает три матча подряд

В трех последних очных поединках «Орландо» победил два раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.51, а на победу «Атланты» — 2.67.

Прогноз: «Атланта» вполне может выиграть ещё один матч у «Орландо».

Альтернативный прогноз: Несмотря на важность матча, клубы могут накидать друг другу достаточное количество очков.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.61.

Альтернативная ставка: ТБ 214 с коэффициентом 2.17.