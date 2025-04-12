В матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Хьюстон». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 12 апреля. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 3 место, одержав 49 побед и потерпев 31 поражение, «озёрники» уже прошли в плей-офф баскетбольной ассоциации.

Последние матчи: В рамках минувшего туре регулярного чемпионата «озёрники» выиграли в матче против «Далласа» (112:97). Лучшим игроком стал Лука Дончич, набрав 45 очков.

Не сыграют: В лазарете находится форвард Макс Клебер (травма ноги).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах команда одержала победы над «Оклахомой» (126:99) и «Нью-Орлеаном» (124:108).

«Хьюстон»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занимает 2 место, одержав 52 победы и потерпев 28 поражений, команда проходит в плей-офф чемпионата.

Последние матчи: «Хьюстон» потерпел неудачу в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (117:134).

Не сыграют: На данный момент в команде нет травмированных игроков.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Хьюстона», которая состояла из трёх матчей. Ранее команда обыграла «Голден Стэйт» (106:96), «Оклахому» (125:111), «Юту» (143:105).

Статистика для ставок

«Лейкерс» одержал три победы в пяти матчах

Прервалась трёхматчевая победная серия «Хьюстона»

В этом сезоне соперники обменялись победами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Детройта» — 4.15.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Обе команды обеспечили место в плей-офф, ожидаем яркой игры со стороны обеих команд, в которой ожидаем победы «Лейкерс».

Ставка: Фора «Оклахомы» (-11.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.87.