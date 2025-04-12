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    Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Хьюстон». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 12 апреля. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 12 Апреля 2025 года

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА
    •  Лос-Анджелес Лейкерс 05:30 Хьюстон

    Хьюстон

  • НБА
    •

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 3 место, одержав 49 побед и потерпев 31 поражение, «озёрники» уже прошли в плей-офф баскетбольной ассоциации.

    Последние матчи: В рамках минувшего туре регулярного чемпионата «озёрники» выиграли в матче против «Далласа» (112:97). Лучшим игроком стал Лука Дончич, набрав 45 очков.

    Не сыграют: В лазарете находится форвард Макс Клебер (травма ноги).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних матчах команда одержала победы над «Оклахомой» (126:99) и «Нью-Орлеаном» (124:108).

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занимает 2 место, одержав 52 победы и потерпев 28 поражений, команда проходит в плей-офф чемпионата.

    Последние матчи: «Хьюстон» потерпел неудачу в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (117:134).

    Не сыграют: На данный момент в команде нет травмированных игроков.

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    Состояние команды: Прервалась победная серия «Хьюстона», которая состояла из трёх матчей. Ранее команда обыграла «Голден Стэйт» (106:96), «Оклахому» (125:111), «Юту» (143:105).

    Статистика для ставок

    • «Лейкерс» одержал три победы в пяти матчах

    • Прервалась трёхматчевая победная серия «Хьюстона»

    • В этом сезоне соперники обменялись победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Детройта» — 4.15.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: Обе команды обеспечили место в плей-офф, ожидаем яркой игры со стороны обеих команд, в которой ожидаем победы «Лейкерс».

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-11.5) с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон?

    Матч Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон состоится 12 апреля 2025 года в 05:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Какой прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Оклахомы» (-11.5).

    Какую сделать ставку на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Оклахомы» (-11.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон?

    Коэффициенты букмекеров: : «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Детройта» — 4.15.

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    Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 12.04.202505:30. Команды устроят баскетбольное шоу?
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