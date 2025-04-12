Лос-Анджелес Лейкерс
Хьюстон
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 3 место, одержав 49 побед и потерпев 31 поражение, «озёрники» уже прошли в плей-офф баскетбольной ассоциации.
Последние матчи: В рамках минувшего туре регулярного чемпионата «озёрники» выиграли в матче против «Далласа» (112:97). Лучшим игроком стал Лука Дончич, набрав 45 очков.
Не сыграют: В лазарете находится форвард Макс Клебер (травма ноги).
Состояние команды: В последних матчах команда одержала победы над «Оклахомой» (126:99) и «Нью-Орлеаном» (124:108).
«Хьюстон»
Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занимает 2 место, одержав 52 победы и потерпев 28 поражений, команда проходит в плей-офф чемпионата.
Последние матчи: «Хьюстон» потерпел неудачу в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (117:134).
Не сыграют: На данный момент в команде нет травмированных игроков.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Хьюстона», которая состояла из трёх матчей. Ранее команда обыграла «Голден Стэйт» (106:96), «Оклахому» (125:111), «Юту» (143:105).
Статистика для ставок
- «Лейкерс» одержал три победы в пяти матчах
- Прервалась трёхматчевая победная серия «Хьюстона»
- В этом сезоне соперники обменялись победами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Детройта» — 4.15.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: Обе команды обеспечили место в плей-офф, ожидаем яркой игры со стороны обеих команд, в которой ожидаем победы «Лейкерс».
Ставка: Фора «Оклахомы» (-11.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.87.