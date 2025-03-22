Финикс
Кливленд
«Финикс»
Турнирная таблица: «Финикс» занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции при 33 победах и 37 поражениях.
Последние матчи: Девин Букер принёс победу «Финиксу» в матче против «Чикаго» (127:121), лидер «солнечных» отправил в кольцо соперника 41 очко.
Финикс — Кливленд: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Из строя команды выбыли Брэдли Бил (травма подколенного сухожилия) и Мэйсон Пламли (мышечная травма).
Состояние команды: В последних пяти матчах «Финикс» одержал две победы.
«Кливленд»
Турнирная таблица: «Кливленд» отобрался в плей-офф НБА, баскетболисты из штата Огайо лидируют в Восточной конференции, одержав 56 побед и потерпев 13 поражений.
Последние матчи: «Кливленд» потерпел новое поражение, уже третье подряд. На этот раз «кавалеристы» уступили «Сакраменто» (119:123).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Отметим, что «Кливленд» уступили «Сакраменто», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Орландо» после своей рекордной 16-матчевой серии побед.
Статистика для ставок
- «Финикс» одержал вторую победу подряд
- «Кливленд» потерпел третье поражение подряд
- В этом сезоне «Кливленд» выиграл у «Финикса» (118:92)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Финикса» — 3.10.
ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: «Кливленд» походит к матче без мотивации, так как команда уже обеспечила себе место в плей-офф. Так что «Финикс» может воспользоваться шансом, чтобы одержать победу.
Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 3.10.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.87.