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    Справится ли «Финикс» с немотивированным «Кливлендом»?

    «Финикс» — «Кливленд». Ставка (к. 3.10) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Кливленд»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 22 марта. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Кливленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Марта 2025 года

    Финикс

  • НБА
    •  Финикс 05:00 Кливленд

    Кливленд

  • НБА
    •

    «Финикс»

    Турнирная таблица: «Финикс» занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции при 33 победах и 37 поражениях.

    Последние матчи: Девин Букер принёс победу «Финиксу» в матче против «Чикаго» (127:121), лидер «солнечных» отправил в кольцо соперника 41 очко.

    Финикс — Кливленд: коэффициенты букмекеров

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  • 3.2516.001.41Бонус$1500
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    Не сыграют: Из строя команды выбыли Брэдли Бил (травма подколенного сухожилия) и Мэйсон Пламли (мышечная травма).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Финикс» одержал две победы.

    «Кливленд»

    Турнирная таблица: «Кливленд» отобрался в плей-офф НБА, баскетболисты из штата Огайо лидируют в Восточной конференции, одержав 56 побед и потерпев 13 поражений.

    Последние матчи: «Кливленд» потерпел новое поражение, уже третье подряд. На этот раз «кавалеристы» уступили «Сакраменто» (119:123).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: Отметим, что «Кливленд» уступили «Сакраменто», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Орландо» после своей рекордной 16-матчевой серии побед.

    Статистика для ставок

    • «Финикс» одержал вторую победу подряд

    • «Кливленд» потерпел третье поражение подряд

    • В этом сезоне «Кливленд» выиграл у «Финикса» (118:92)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Финикса» — 3.10.

    ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Кливленд» походит к матче без мотивации, так как команда уже обеспечила себе место в плей-офф. Так что «Финикс» может воспользоваться шансом, чтобы одержать победу.

    Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 3.10.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.87.

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    «Финикс» — «Кливленд»: прогноз и ставка за 3.10, статистика, коэффициенты матча 22.03.202505:00. Справится ли «Финикс» с немотивированным «Кливлендом»?
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