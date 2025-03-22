В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 22 марта. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Кливленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции при 33 победах и 37 поражениях.

Последние матчи: Девин Букер принёс победу «Финиксу» в матче против «Чикаго» (127:121), лидер «солнечных» отправил в кольцо соперника 41 очко.

Финикс — Кливленд: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.2516.001.41Бонус$1500

Не сыграют: Из строя команды выбыли Брэдли Бил (травма подколенного сухожилия) и Мэйсон Пламли (мышечная травма).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Финикс» одержал две победы.

«Кливленд»

Турнирная таблица: «Кливленд» отобрался в плей-офф НБА, баскетболисты из штата Огайо лидируют в Восточной конференции, одержав 56 побед и потерпев 13 поражений.

Последние матчи: «Кливленд» потерпел новое поражение, уже третье подряд. На этот раз «кавалеристы» уступили «Сакраменто» (119:123).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Отметим, что «Кливленд» уступили «Сакраменто», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Орландо» после своей рекордной 16-матчевой серии побед.

Статистика для ставок

«Финикс» одержал вторую победу подряд

«Кливленд» потерпел третье поражение подряд

В этом сезоне «Кливленд» выиграл у «Финикса» (118:92)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Финикса» — 3.10.

ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Кливленд» походит к матче без мотивации, так как команда уже обеспечила себе место в плей-офф. Так что «Финикс» может воспользоваться шансом, чтобы одержать победу.

Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 3.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.87.